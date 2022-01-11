Квитки з України від 5 євро: Ryanair проводить швидкий розпродаж – акційні напрямки
Джерело:lowcost.ua
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair проводить швидкий розпродаж. Квитки на деякі маршрути з України по 4,9 євро в один бік.
Пропозиція триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.
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Швидкий розпродаж Ryanair: акційні напрямки
Акційні квитки, які пропонує лоукостер під час одноденного розпродажу, є зі Львова, Києва та Одеси.
Більшість з них можна забронювати за ціною від 7,9 та 9,9 євро, водночас в системі бронювання доступні дешевші квитки – від 4,9 євро.
З Києва:
- Турин – 4,99 євро;
- Катовіце – 7,69 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Гданськ – 7,99 євро;
- Катанія – 7,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
- Братислава – 8 євро;
- Кельн – 8,80 євро;
- Болонья – 9,99 євро;
- Вроцлав – 9,99 євро;
- Манчестер – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Неаполь – 9,99 євро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 євро;
- Вільнюс – 10 євро;
- Познань – 12 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 12,99 євро.
Зі Львова:
- Познань – 4,99 євро;
- Вроцлав – 5 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 5 євро;
- Рига – 5 євро;
- Болонья – 7,99 євро;
- Будапешт – 7,99 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 7,99 євро;
- Меммінген – 7,99 євро;
- Неаполь – 7,99 євро;
- Каунас – 9,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
- Краків – 10 євро.
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З Одеси:
- Вроцлав – 7,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;
- Познань – 7,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
- Краків – 8 євро;
- Гданськ – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Будапешт – 15,20 євро.
У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 11 січня включно та поширюється на рейси до 16 лютого 2022 року.
Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.