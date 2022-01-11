Квитки з України від 5 євро: Ryanair проводить швидкий розпродаж – акційні напрямки

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair проводить швидкий розпродаж. Квитки на деякі маршрути з України по 4,9 євро в один бік.

Пропозиція триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше.

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Швидкий розпродаж Ryanair: акційні напрямки

Акційні квитки, які пропонує лоукостер під час одноденного розпродажу, є зі Львова, Києва та Одеси.

Більшість з них можна забронювати за ціною від 7,9 та 9,9 євро, водночас в системі бронювання доступні дешевші квитки – від 4,9 євро.

З Києва:

Турин – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Катовіце – 7,69 євро;

– 7,69 євро; Варшава Модлін – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Гданськ – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Катанія – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Братислава – 8 євро;

– 8 євро; Кельн – 8,80 євро;

– 8,80 євро; Болонья – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Вроцлав – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Манчестер – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Неаполь – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Франкфурт-Хан – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Вільнюс – 10 євро;

– 10 євро; Познань – 12 євро;

– 12 євро; Дюссельдорф-Веце – 12,99 євро.

Зі Львова:

Познань – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Вроцлав – 5 євро;

– 5 євро; Дюссельдорф-Веце – 5 євро;

– 5 євро; Рига – 5 євро;

– 5 євро; Болонья – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Будапешт – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Варшава Модлін – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Венеція-Тревізо – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Меммінген – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Неаполь – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Каунас – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Краків – 10 євро.

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З Одеси:

Вроцлав – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Познань – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Краків – 8 євро;

– 8 євро; Гданськ – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Будапешт – 15,20 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 11 січня включно та поширюється на рейси до 16 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.