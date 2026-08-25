Мало хто знає про Квадратний Колізей у Римі: чому цю споруду уникали в путівниках

У Риму є споруда, яка зовні нагадує величезний куб із десятьма арками. За її незвичним фасадом прихована складна історія. Йдеться про Квадратний Колізей – одну з найвідоміших будівель району EUR, створену в період правління італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Про будівлю, яку почали зводити у 1930-х роках в межах масштабного проєкту зі створення нового району на півдні Рима розповів у своєму інстаграмі архітектурний дизайнер Валерій Щербак.

Що потрібно знати про квадратний Колізей?

Муссоліні планував провести тут Всесвітню виставку 1942 року та продемонструвати образ модерної Італії, підкресливши її зв’язок з величчю Давнього Рима.

Проєкт розробили архітектори Джованні Гверріні, Ернесто Бруно Ла Падула та Маріо Романо. Вони використали античні архітектурні мотиви, зокрема арки, які стали головним елементом фасаду.

Будівлю облицювали травертином, а її геометричні форми зробили схожими на сучасну інтерпретацію давньоримського монументу.

Фасад Квадратного Колізею складається з шести рядів арок, по дев’ять у кожному. Таке розташування пов’язують з ім’ям і прізвищем Беніто Муссоліні. Його ім’я має шість літер, а прізвище – дев’ять. Загалом на фасаді розміщено 54 арки.

Через Другу світову проведення запланованої виставки 1942 року скасували. Будівництво згодом відновили, а район EUR почав розвиватися як сучасний та діловий квартал Рима.

У 1950-х роках Квадратний Колізей отримав нове призначення. Будівля стала однією з архітектурних візитівок EUR, а у 2015 році тут відкрила свою штаб-квартиру італійська модна компанія Fendi.

Сьогодні Квадратний Колізей сприймається вже не лише як пам’ятка епохи Муссоліні. Це приклад архітектури, яка пережила свій час та змінила значення. І хоч її монументальний фасад нагадує про складний період Італії, сама будівля залишається однією з найбільш незвичайних архітектурних пам’яток сучасного Рима.

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Довгий час Квадратного Колізею уникали в путівниках через асоціації із фашистським режимом Муссоліні. Лише зараз ця споруда вже почала цікавити багатьох туристів та гідів сучасних урбаністичних екскурсій.