Менш ніж за 2 години від Мадрида: в Іспанії є місто, де будинки стоять просто над прірвою

В Іспанії є місто, де будинки ніби кидають виклик законам гравітації: вони нависають над глибокою ущелиною просто на краю скель. І це лише одна з причин, чому сюди варто завітати.

Про це розповів журналіст Алекс Трелінскі у матеріалі для видання The Olive Press. Він звернув увагу на Куенку – місто в гірській частині центрально-східної Іспанії, у регіоні Кастилія-Ла-Манча. Заснована маврами Куенка зберегла історичні міські мури, руїни середньовічного замку та круті бруковані вулиці.

Чим особливі знамениті висячі будинки Куенки?

Найвідоміша пам'ятка міста – це Casas Colgadas, або Висячі будинки. Вони розташовані на високій вапняковій скелі над річками Хукар і Уекар. Частини будівель виступають над ущелиною, тому здається, ніби будинки тримаються просто над прірвою. Побачити їх можна неподалік площі Пласа-Майор. Тут також розташовані міська ратуша з аркадами та кафедральний собор, зведений наприкінці 12 століття.

Куенка, Іспанія / фото Canva

Три Висячі будинки відкриті для відвідувачів. В одному з них, Casa de la Sirena, працює ресторан. В інших двох, Casas del Rey, розташований музей іспанського абстрактного мистецтва. Там зберігаються роботи відомих художників.

Щоб побачити будинки з найкращого ракурсу, варто перейти залізний міст Пуенте-де-Сан-Пабло. На іншому його боці розташований монастир Сан-Пабло, де можна зупинитися на ніч. Увечері ця частина міста особливо гарна завдяки підсвічуванню будівель.

Що подивитися та де поїсти в Куенці?

Окрім Висячих будинків, у місті є й інші цікаві місця. Наприклад, у районі Сан-Мартін розташована споруда, яку називають хмарочосом. А на вулиці Альфонсо VIII можна пройти тунелем, прокладеним під містом. Туристам, які люблять музеї, варто відвідати Фонд Антоніо Саури, Фонд Антоніо Переса та музей науки. Також у Куенці є музей Великодня, присвячений найвідомішому святу міста.

Парадор-де-Куенка та міст Святого Павла у місті Куенка / фото Canva

У центрі, навколо площі Пласа-Майор, працює багато барів. Ресторани можна знайти й у верхній частині міста, у районі Кастільйо. Він приваблює туристів літніми терасами кафе та оглядовими майданчиками з краєвидами на ущелину.

Куди поїхати поблизу Куенки?

У теплу пору року туристи можуть відпочити біля річки Хукар. Там облаштована зона для купання. Також охочі до прогулянок можуть обрати маршрут Серро-дель-Сокорро. Приблизно за 30 кілометрів від Куенки розташована ще одна цікава локація – Сьюдад-Енкантада.

Це місцевість із незвичайними скелями, які набули химерних форм унаслідок ерозії. Деякі з них нагадують тварин або людські фігури. Куенка розташована менш ніж за дві години їзди від Мадрида, тому її можна додати до маршруту подорожі центральною частиною Іспанії.

Де розташоване місто Куенка: дивитись на картах