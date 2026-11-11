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Travel Європа та світ Менш ніж за 2 години від Мадрида: в Іспанії є місто, де будинки стоять просто над прірвою
11 листопада, 16:08
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Менш ніж за 2 години від Мадрида: в Іспанії є місто, де будинки стоять просто над прірвою

Мілена Бордакова

В Іспанії є місто, де будинки ніби кидають виклик законам гравітації: вони нависають над глибокою ущелиною просто на краю скель. І це лише одна з причин, чому сюди варто завітати.

Про це розповів журналіст Алекс Трелінскі у матеріалі для видання The Olive Press. Він звернув увагу на Куенку – місто в гірській частині центрально-східної Іспанії, у регіоні Кастилія-Ла-Манча. Заснована маврами Куенка зберегла історичні міські мури, руїни середньовічного замку та круті бруковані вулиці. 

Чим особливі знамениті висячі будинки Куенки? 

Найвідоміша пам'ятка міста – це Casas Colgadas, або Висячі будинки. Вони розташовані на високій вапняковій скелі над річками Хукар і Уекар. Частини будівель виступають над ущелиною, тому здається, ніби будинки тримаються просто над прірвою. Побачити їх можна неподалік площі Пласа-Майор. Тут також розташовані міська ратуша з аркадами та кафедральний собор, зведений наприкінці 12 століття. 

Куенка, Іспанія / фото Canva

Три Висячі будинки відкриті для відвідувачів. В одному з них, Casa de la Sirena, працює ресторан. В інших двох, Casas del Rey, розташований музей іспанського абстрактного мистецтва. Там зберігаються роботи відомих художників. 

Щоб побачити будинки з найкращого ракурсу, варто перейти залізний міст Пуенте-де-Сан-Пабло. На іншому його боці розташований монастир Сан-Пабло, де можна зупинитися на ніч. Увечері ця частина міста особливо гарна завдяки підсвічуванню будівель. 

Що подивитися та де поїсти в Куенці? 

Окрім Висячих будинків, у місті є й інші цікаві місця. Наприклад, у районі Сан-Мартін розташована споруда, яку називають хмарочосом. А на вулиці Альфонсо VIII можна пройти тунелем, прокладеним під містом. Туристам, які люблять музеї, варто відвідати Фонд Антоніо Саури, Фонд Антоніо Переса та музей науки. Також у Куенці є музей Великодня, присвячений найвідомішому святу міста. 

Парадор-де-Куенка та міст Святого Павла у місті Куенка / фото Canva

У центрі, навколо площі Пласа-Майор, працює багато барів. Ресторани можна знайти й у верхній частині міста, у районі Кастільйо. Він приваблює туристів літніми терасами кафе та оглядовими майданчиками з краєвидами на ущелину. 

Куди поїхати поблизу Куенки? 

У теплу пору року туристи можуть відпочити біля річки Хукар. Там облаштована зона для купання. Також охочі до прогулянок можуть обрати маршрут Серро-дель-Сокорро. Приблизно за 30 кілометрів від Куенки розташована ще одна цікава локація – Сьюдад-Енкантада. 

Це місцевість із незвичайними скелями, які набули химерних форм унаслідок ерозії. Деякі з них нагадують тварин або людські фігури. Куенка розташована менш ніж за дві години їзди від Мадрида, тому її можна додати до маршруту подорожі центральною частиною Іспанії.

Де розташоване місто Куенка: дивитись на картах

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