Херсонщина або Чорногорія: куди та за скільки поїдуть відпочивати українці влітку

Сезон відпусток у 2021 році зазнав кардинальних змін через пандемію. Людям доводиться призвичаюватися до нових умов – обов'язкових ПЛР-тестів чи сертифікатів вакцинації.

Попри коронавірус, багато країн вже відкрили свої кордони для відпочивальників, але з обов'язковим дотриманням правил в'їзду. Втім чимало українців наразі ще не визначилися, куди готові поїхати і скільки витратити на відпочинок.

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У 2021 році для туристів відкрито більше країн

У порівнянні з 2020 роком, зараз для туристів буде відкрито більше країн. Найпопулярнішими серед українців є такі напрямки, як Туреччина і Єгипет. Щоб в'їхати до цих країн на відпочинок, потрібно надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 червня також назвав Туреччину найбільш відкритою країною для наших громадян. Доступними для відпочинку є ще Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія.

Деякі українці все ж надають перевагу провести відпустку в туристичних місцях нашої країни. Наприклад, обирають пляжі Херсонщини чи затоплене село Бакота, що в Хмельницькій області.

Також суттєво відрізняється вартість відпочинку в різних куточках світу. Деякі українці відзначили, що провести час за кордоном у 2021 році можна значно дешевше, ніж в Україні. В середньому, вони назвали суму в 30 тисяч гривень – саме в стільки може обійтися відпочинок.

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