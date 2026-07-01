Три європейські локації з приємною прохолодою, які стануть порятунком від аномальної спеки

Поки європейські курорти потерпають від рекордної спеки, мандрівники шукають більш прохолодних місць для літньої відпустки. Відомий британський тревел-експерт поділився трьома такими секретними точками на карті Європи.

Там можна насолодитися свіжим бризом та величними горами без виснажливих високих температур. 24 Канал завдяки Mirror розповість про це докладніше.

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Де шукати справжній порятунок від спеки у Європі?

Літо 2026 року випробовує на міцність мільйони людей, змушуючи шукати порятунку від палючого сонця. Нинішня хвиля спеки у Європі є однією з найважчих за всю історію метеоспостережень, що зумовлено впливом кліматичного явища Ель-Ніньйо та повільним антициклоном. Розпечене повітря буквально застрягло над континентом.

Через це у багатьох туристичних містах плавиться асфальт, а місцеві змушені повністю перекроювати свій побут. І це навіть не кажучи про інфраструктурний колапс – через масове ввімкнення кондиціонерів енергосистеми багатьох європейських країн працюють на межі можливостей. Зрозуміло, що відпочивальникам потрібно ретельно зважувати всі ризики перед поїздкою на південні курорти.

Планування літніх подорожей сьогодні загалом вимагає особливої обережності. Тож і не дивно, що на тлі температурних рекордів стрімко набирає популярності концепція відпочинку у регіонах із помірним кліматом, де можна дихати на повні груди.

Але от цікаво – Франція та Іспанія показують середню добову температуру на рівні найвищих показників за десятиліття, проте навіть там є місця, куди можна податися у відпустку, уникнувши погодних небезпек. І, звісно, не тільки там.

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Чому варто податися саме у Шотландію?

Щонайменше, так стверджує відомий фахівець із подорожей Саймон Калдер. Передовсім, він дає максимально просту пораду для тих, хто втомився від виснажливого літнього палу – вирушати на північ, де гарантовано не буде занадто гаряче.

Експерт першою локацією радить Шотландію. Ця країна має чимало прохолодних варіантів навіть за поточних умов, а одним із найкращих варіантів є Шетландські острови.

Ви будете на тій самій широті, що й Осло, Стокгольм та Гельсінкі. Вам гарантовано не буде занадто тепло. Я б порадив кожному дослідити ці прекрасні острови в розпал літа – це ідеальний час для перебування тут, оскільки там майже панує північне сонце,

– пояснює Калдер.

Дійсно, ці дивовижні острови дарують рятівну прохолоду. Але також вони пропонують неймовірні краєвиди, де сонце майже не заходить за горизонт, створюючи магічну атмосферу для прогулянок уздовж скелястих берегів.

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Як знайти прохолодний мікроклімат в Іспанії?

Ясна річ, не кожен мандрівник готовий вирушати на далеку північ заради прохолоди. Для любителів південного колориту є несподівана альтернатива – місто Тарифа на самому півдні Іспанії.

Так, ця локація розташована в одному з найгарячіших регіонів країни, але є нюанс. Вона лежить безпосередньо на березі Гібралтарської протоки, завдяки чому постійно обдувається свіжим атлантичним бризом.

Сам Калдер не приховує свого захвату цим географічним парадоксом. Він зазначив, що його надзвичайно заворожує можливість бути так близько до Севільї, яку часто називають "пательнею Європи", і водночас насолоджуватися приємною прохолодою.

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Чому Піренеї є ідеальним гірським притулком від спеки?

Якщо ж ви все одно мрієте про класичний відпочинок у Франції (чи тій самій Іспанії), але панічно боїтеся теплового удару, ідеальним компромісом стануть величні Піренеї. Цього літа гірський хребет, що розділяє дві країни, пропонує дивовижну свіжість та спокій.

За словами Саймона Калдера, дістатися сюди неймовірно просто – достатньо прилетіти в аеропорт Лурда, а звідти сісти на поїзд чи автобус, які швидко доправлять вас прямо в гори. Експерт радить зупинятися в затишних курортних спа-містечках та досліджувати навколишні красуні-вершини досхочу.

Фантастична їжа, чудові місця для проживання, і ви гарантовано будете якнайдалі від надмірної спеки,

– каже Калдер.

Додамо, що мандрівникам доступно й чимало інших дивовижних місць для "холодної відпустки". Це і французькі Альпи, де можна кататися на лижах аж до другої половини липня. І прохолодні піщані пляжі Нормандії, і озера Фінляндії або ж засніжені пейзажі швейцарської долини Енгадін. А для тих, хто прагне радикальніших температурних змін, завжди ідеальним вибором буде Ісландія.