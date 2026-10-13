Реально достойна альтернатива Буковелю: чому саме зараз варто поїхати у Воєводино

Буковель – це не єдиний курорт в Україні, де можна відпочити посеред Карпат. Не так багато туристів знають про Воєводино на Закарпатті і саме в цьому перевага курорту: ніяких натовпів, космічних цін та галасу.

Тревел-блогер Вадим Грінько, який мандрує Україною і розповідає про свої відкриття у тіктоці, поділився локацією для спокійного відпочинку посеред красивої осінньої природи.

Куди замість Буковелю радить поїхати тревел-блогер?

Зараз найкращий час, щоб поїхати у Воєводино на Закарпатті. Є шанс, що вам воно сподобається більше за Буковель. Тут дешевше, затишніше і нема натовпів. У мене розклад був приблизно такий: їсти, купатися у басейні, гуляти,

– розповів Грінько.

Воєводино – це урочище й однойменний гірськолижний курорт на Закарпатті, історія якого тягнеться ще з 1997 року. Восени тут спокійно й тихо. Поруч є парк Шенборна, який простягається на 13 гектарів. Тут є мальовниче озеро, джерела, скульптури та мости. Туристи можуть погуляти пішки або замовити прогулянку на конях.

Ціни у Воєводино досить доступні – номер категорії "стандарт" стартує від 3 643 гривень і в цю вартість навіть входять сніданки. Інфраструктура на курорті не настільки розвинена, як у Буковелі, але є все, що треба для відпочинку.

Куди поїхати на Закарпатті замість Буковелю: відео

Куди поїхати на Закарпатті?

Поїздку у Воєводино можна поєднати з відвідуванням інших цікавих локацій на Закарпатті. Наприклад, можна завітати у:

Мукачево;

місцеві виноробні;

Колочаву – унікальне гірське село, де працює аж 10 різних музеїв;

оленячу ферму біля Хуста;

Лумшори – курорт із гарячою мінеральною водою, де можна купатися у чанах просто неба;

замок Сент-Міклош – середньовічний замок у селищі Чинадійово з багатовіковою історією та романтичними легендами.

Або ж можна відправитися у похід Чорногірським хребтом, який у цю пору року має чи не найкрасивіший вигляд.