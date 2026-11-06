Північне сяйво, різдвяні ярмарки та гори: які міста Європи стали зимовими фаворитами туристів

Замість пляжів і сонячних курортів туристи дедалі частіше обирають снігові пейзажі, різдвяні ярмарки та гірські містечка. Деякі європейські напрямки вже привертають особливу увагу мандрівників, які планують зимову відпустку.

Tripadvisor оприлюднив індекс популярних зимових напрямків і вражень у Європі. Аналітики враховували інтерес до подорожей, запланованих на період із 1 листопада 2026-го до 28 лютого 2027 року, повідомляє Euronews.

Які європейські міста потрапили до десятки найпопулярніших?

Перше місце в рейтингу посів Страсбург у Франції. Місто відоме різдвяним ярмарком, де святкову атмосферу створюють ілюмінація та дерев'яні торгові будиночки. Цьогоріч він працюватиме 4 тижні, починаючи з 27 листопада.

На другій сходинці опинився норвезький Тромсе. Це напрямок для тих, хто мріє побачити північне сяйво. Третє місце посів бельгійський Гент, який приваблює культурними та історичними пам'ятками. Повна десятка виглядає ось так:

Страсбург, Франція. Тромсе, Норвегія. Гент, Бельгія. Сааріселькя, Фінляндія. Шамоні, Франція. Закопане, Польща. Брюгге, Бельгія. Нюрнберг, Німеччина. Зальцбург, Австрія. Рига, Латвія.

Які зимові розваги пропонують популярні напрямки?

У Страсбурзі туристам радять не обмежуватися відвідуванням різдвяного ярмарку. Серед головних пам'яток міста – собор Паризької Богоматері, відомий готичною архітектурою, вітражами та астрономічним годинником. У Тромсе можна вирушити на екскурсію для спостереження за північним сяйвом. Для цього пропонують поїздки на мінівенах або човнах. Також туристам радять спробувати катання на оленячих упряжках і риболовлю у фіордах.

У Генті варто відвідати замок графів – середньовічну споруду, яка є єдиним у Фландрії замком тієї епохи, що зберіг рів із водою та значну частину оборонної системи. Інші напрямки також пропонують різноманітні зимові розваги: