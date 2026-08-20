Щоб не бути як всі: 3 ідеї для небальної подорожі Європою восени

Осінь у Європі – це не лише прогулянки старовинними вуличками з жовтим листям під ногами й ароматом кави. Якщо хочеться втекти від звичних туристичних маршрутів і побачити континент з іншого боку, варто обрати менш очевидний напрямок. Європа має чимало місць, які восени особливо атмосферні, але ще не встигли набриднути туристам.

Тревел-блогерка @valentinnee.nn поділилася трьома ідеями для нішевої осінньої подорожі Європою. Що найважливіше – усі варіанти ще й доволі бюджетні.

Куди поїхати восени у Європі, щоб не бути як всі?

1. Мінікруїз по Балтиці і Скандинавії

Можна обрати різний круїз: Таллінн і Стокгольм, Гельсінкі і Стокгольм, або ж Копенгаген і Осло. Саме третій варіант найбільше сподобався мандрівниці, адже під час нього пасажири пропливають повз неймовірні норвезькі фіорди.

Це неймовірне видовище і дуже бюджетне. Минулого року я заплатила всього 173 євро за переліт з Кракова в Копенгаген і назад та 2 ночі на круїзі,

– розповіла дівчина.

Круїз норвезькими фіордами / Фото Depositphotos

2. Автоподорож Балканами

Розпочніть мандрівку з неймовірної Словенії, обов'язково зупиніться в місті Мостар в Боснії і Герцеговині, а останню зупинку зробіть на узбережжі Чорногорії. Така подорож запам'ятається на все життя: Словенія має величезну кількість природних пам'яток і водоспадів, Боснія і Герцеговина – османську архітектуру і кам'яні вулиці, а Чорногорія – ідеальне поєднання гір і моря. Усі міста дуже колоритні й абсолютно різні.

Якщо нема можливості поїхати на автомобілі, то можна дешево полетіти літаком лоукост-компанії WizzAir, а вже між самими країнами переміщатися автобусами, що доволі зручно.



Неймовірне місто Мостар / Фото Unsplash

3. Доломітові Альпи

Останніми роками Альпи стають все більше популярними серед туристів, але на тлі інших місць все одно залишаються доволі нішевим напрямком. Не обов'язково відправлятися у похід горами, можна спланувати подорож у маленькі міста в горах – Больцано, Брессанноне, Мерано. Види тут настільки красиві, що достатньо просто ходити і насолоджуватися.

Українка поділилася ідеями для нішевої осінньої подорожі Європою: відео

Осінь – чудовий час, щоб відкрити Європу не з туристичних листівок, а з нового, менш очевидного боку. Тож якщо хочеться змінити звичний маршрут, уникнути натовпів і привезти додому справді незвичайні враження, варто сміливіше експериментувати з напрямками. Можливо, саме одна з цих подорожей стане вашим новим осіннім фаворитом.