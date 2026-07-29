Міста у Європі, де туристам не доведеться витратити цілий статок: 5 бюджетних напрямків
Останніми роками подорожі світом стали значно доступнішими. Однак мандрівка у Рим, Париж чи Амстердам по кишені не кожному туристу. Засмучуватися не варто, адже не всі міста Європи однаково дорогі – тут є бюджетні альтернативи, які не потребують великих фінансових вкладень.
Видання Travel Off Path розповіло про 5 маловідомих міст Європи, які точно підійдуть для бюджетних мандрівників або просто тих, хто не хоче витрачати багато грошей, але прагне вирватися у відпустку в нове місце.
Куди поїхати у бюджетну подорож в Європі?
1. Торунь, Польща
Більшість туристів ніколи не чули про середньовічний польський Торунь на березі Вісли. Старе місто з його готичною архітектурою і вузькими вуличками охороняється ЮНЕСКО. Міська ратуша – це справжній шедевр, який зберігся неушкодженим ще з часів середньовіччя.
Ціни у місті приємно дивують. Ніч у тризірковому готелі у Торуні коштує 50 – 90 доларів, а вечеря у ресторанів обійдеться у 10 – 18 доларів. Кава і випічка в кав'ярні коштують близько 3 – 6 доларів, пиво в барі – 3 – 5 доларів.
2. Тімішоара, Румунія
Тімішоара більше нагадує Австрію, а не Румунію. Тут нема сірих багатоповерхівок, замість них – історичні будівлі, фасади у стилі бароко і набережна річки Бега. Ціни у місті дуже доступні:
- ніч у готелі коштує від 45 – 80 доларів;
- обід у ресторані – 8 – 15 доларів;
- поїздка на таксі по місту – 3 – 8 доларів.
3. Яйце, Боснія і Герцеговина
Яйце – це мальовниче місто у центрі країни часів Османської імперії. Воно славиться каскадними водоспадами, кам'яними мостами та красивою набережною. Також тут є середньовічна фортеця з видом на місто.
Яйце – одне з тих недооцінених місць, про які, здається, знають лише боснійці, принаймні поки що. Не дивуйтеся, якщо місцеві жителі виглядатимуть щиро збентеженими, коли помітять туриста, який блукає містом,
– пише видання.
У Яйці можна замовити їжу на виніс за 3 – 8 доларів, або пообідати в ресторані за 6 – 12 доларів. Пиво в барі обійдеться у 2 – 4 долари, а вхід до музею – 2 – 6 доларів.
4. Кавала, Греція
Кавала – це найбільш недооцінене прибережне місто Греції з візантійськими руїнами, османською спадщиною і красивими пляжами. Атмосфера тут спокійна й ідеально підходить для тихої відпустки. У місцевих тавернах туристи можуть скуштувати неймовірно смачні свіжі морепродукти і насолодитися спокоєм.
Ніч у готелі в місті Кавала стартує від 70 – 120 доларів. Традиційні грецькі гіроси коштують 5 – 10 доларів. Скромна вечеря у ресторані обійдеться у 12 – 20 доларів.
Кавала, Греція / Фото Depositphotos
5. Оренсе, Іспанія
Оренсе – це невелике, але дуже красиве місто з термальними джерелами. Крім того, тут є чудово збережений римський міст через річку Міньо і собор, який височіє над панорамою міста. Ціни в Оренсе нижчі, ніж у популярних містах Іспанії, тож поїздка сюди по кишені навіть бюджетним туристам.
Не на всі подорожі треба відкладати гроші місяцями. Якщо знати, куди вирушити, можна отримати яскраві враження, не витративши всі гроші світу.