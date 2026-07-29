Міста у Європі, де туристам не доведеться витратити цілий статок: 5 бюджетних напрямків

Останніми роками подорожі світом стали значно доступнішими. Однак мандрівка у Рим, Париж чи Амстердам по кишені не кожному туристу. Засмучуватися не варто, адже не всі міста Європи однаково дорогі – тут є бюджетні альтернативи, які не потребують великих фінансових вкладень.

Видання Travel Off Path розповіло про 5 маловідомих міст Європи, які точно підійдуть для бюджетних мандрівників або просто тих, хто не хоче витрачати багато грошей, але прагне вирватися у відпустку в нове місце.

Куди поїхати у бюджетну подорож в Європі?

1. Торунь, Польща

Більшість туристів ніколи не чули про середньовічний польський Торунь на березі Вісли. Старе місто з його готичною архітектурою і вузькими вуличками охороняється ЮНЕСКО. Міська ратуша – це справжній шедевр, який зберігся неушкодженим ще з часів середньовіччя.

Ціни у місті приємно дивують. Ніч у тризірковому готелі у Торуні коштує 50 – 90 доларів, а вечеря у ресторанів обійдеться у 10 – 18 доларів. Кава і випічка в кав'ярні коштують близько 3 – 6 доларів, пиво в барі – 3 – 5 доларів.

Місто Торунь у Польщі / Фото Depositphotos

2. Тімішоара, Румунія

Тімішоара більше нагадує Австрію, а не Румунію. Тут нема сірих багатоповерхівок, замість них – історичні будівлі, фасади у стилі бароко і набережна річки Бега. Ціни у місті дуже доступні:

ніч у готелі коштує від 45 – 80 доларів;

обід у ресторані – 8 – 15 доларів;

поїздка на таксі по місту – 3 – 8 доларів.

Барвиста Тімішіора / Фото Depositphotos

3. Яйце, Боснія і Герцеговина

Яйце – це мальовниче місто у центрі країни часів Османської імперії. Воно славиться каскадними водоспадами, кам'яними мостами та красивою набережною. Також тут є середньовічна фортеця з видом на місто.

Яйце – одне з тих недооцінених місць, про які, здається, знають лише боснійці, принаймні поки що. Не дивуйтеся, якщо місцеві жителі виглядатимуть щиро збентеженими, коли помітять туриста, який блукає містом,

– пише видання.

У Яйці можна замовити їжу на виніс за 3 – 8 доларів, або пообідати в ресторані за 6 – 12 доларів. Пиво в барі обійдеться у 2 – 4 долари, а вхід до музею – 2 – 6 доларів.

Маловідоме місто Яйце / Фото Travel Off Path

4. Кавала, Греція

Кавала – це найбільш недооцінене прибережне місто Греції з візантійськими руїнами, османською спадщиною і красивими пляжами. Атмосфера тут спокійна й ідеально підходить для тихої відпустки. У місцевих тавернах туристи можуть скуштувати неймовірно смачні свіжі морепродукти і насолодитися спокоєм.

Ніч у готелі в місті Кавала стартує від 70 – 120 доларів. Традиційні грецькі гіроси коштують 5 – 10 доларів. Скромна вечеря у ресторані обійдеться у 12 – 20 доларів.



Кавала, Греція / Фото Depositphotos

5. Оренсе, Іспанія

Оренсе – це невелике, але дуже красиве місто з термальними джерелами. Крім того, тут є чудово збережений римський міст через річку Міньо і собор, який височіє над панорамою міста. Ціни в Оренсе нижчі, ніж у популярних містах Іспанії, тож поїздка сюди по кишені навіть бюджетним туристам.

Міст в Оренсе / Фото Depositphotos

Не на всі подорожі треба відкладати гроші місяцями. Якщо знати, куди вирушити, можна отримати яскраві враження, не витративши всі гроші світу.