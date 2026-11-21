Зимова Європа пропонує мандрівникам теплий океан і спокійні вулиці без літніх черг. Фахівці радять обирати для відпустки січень і лютий, щоб побачити відомі місця у низький сезон.

Як повідомляє туристичне видавництво Lonely Planet, до переліку найкращих локацій для зимового відпочинку увійшли різноманітні куточки континенту, зокрема субтропічні острови. Фахівці радять звернути увагу на переваги міжсезоння, яке дозволяє уникнути великих черг та відчутно заощадити на поїздці.

Куди втікти від холоду взимку?

Тим, хто прагне змінити холод на тепло, пропонують іспанський острів Фуертевентура на Канарському архіпелазі. Він потрапив до списку як перевірений варіант для втечі до океанського узбережжя посеред європейської зими.



Острів Фуертевентура / Ілюстративне фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Фуертевентура приваблює туристів незвичайними пейзажами, серед яких пустелі та знаменитий "попкорн-пляж". Для знайомства з островом мандрівники радять орендувати автомобіль, а також піднятися на його найвищу точку – Піко-де-ла-Сарса (Pico de la Zarza).

Португальська Мадейра – ідеальний варіант для піших прогулянок гірськими стежками й краєвидами на Атлантику в м'якому кліматі.

Загалом, узимку на Мадейрі температура повітря вдень становить 18 – 21 градус, а вода в океані прогрівається до 18 – 20 градусів, тому туристи можуть навіть купатися. Серед популярних місць для цього – пляжі Calheta, Machico і Seixal, а також природні лавові басейни Порту-Моніш. Острів має кілька кліматичних зон, тому навіть якщо на півночі дощить, на півдні може бути сонячно.



Краєвиди Мадейри / Unsplash

Мандрівники радять орендувати автомобіль, щоб легше досліджувати різні частини Мадейри та обирати місця з найкращою погодою. Узимку на острові менше туристів, ніж улітку, а в грудні Фуншал прикрашають різдвяними вогнями та декораціями.

Крім того, у цей період можна заощадити на відпочинку: вартість житла іноді знижується до 60%. За досвідом мандрівників, оренда автомобіля коштує близько 45 євро на день, а проживання – від 60 євро за ніч.

Французький Лазурний берег із Ніццою та Каннами взимку позбавлений літньої метушні. Тут, на Лазурному березі, зберігається м'яка погода з температурою близько +12…+16 градусів. У цей період туристів менше, а ціни на житло нижчі, ніж улітку. Це гарний час для прогулянок узбережжям, відвідування музеїв і зимових фестивалів у Ніцці та Каннах.

Ніцца – більше та жвавіше місто, яке підходить для тривалого перебування. Тут є великий аеропорт, розвиненіша транспортна мережа, більше ринків, культурних заходів і варіантів житла. Канни, навпаки, компактніші й спокійніші, приваблюють затишною атмосферою та піщаними пляжами. Водночас у низький сезон вибір довгострокового житла та послуг тут дещо обмежений.



Канни / Unsplash

Що раніше обирали мандрівники?

Нагадаємо, раніше ми писали, як читачі британського видання The Guardian сформували власний список найатмосферніших зимових міст.

До нього увійшли бельгійський Антверпен, німецький Бамберг, австрійський Інсбрук і норвезький Берген, відомі святковими ярмарками та гірськими краєвидами.

Також раніше ми розповідали про доступніші альтернативи зимовим курортам Швейцарії, серед яких мандрівники відзначали словенське озеро Блед, чорногорський Жабляк та термальні джерела у Болгарії.