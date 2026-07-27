Куди поїхати, щоб заощадити: названо найдешевші країни для відпочинку в Європі

Плануючи літню відпустку, багато хто насамперед порівнює ціни. Але навіть популярні курортні країни Європи можуть суттєво відрізнятися за вартістю проживання, харчування чи напоїв.

Euronews Business проаналізував дані Eurostat, щоб порівняти рівень цін у 7 популярних туристичних країнах Європи. Дослідження ґрунтується на середніх показниках по країнах, тому в окремих туристичних містах чи курортах ціни можуть бути вищими. Водночас воно дозволяє зрозуміти, які напрямки загалом є найдоступнішими для мандрівників.

Яка країна виявилася найдешевшою для відпочинку?

За загальним рівнем цін найвигіднішою країною серед семи досліджуваних стала Туреччина. Для порівняння: якщо середній набір товарів і послуг у країнах ЄС коштує 100 євро, то в Туреччині він обійдеться лише у 59,6 євро. Це приблизно на 40% дешевше за середній показник Євросоюзу.

Найдорожчою країною у рейтингу стала Франція, адже аналогічний набір товарів і послуг там коштує 100,3 євро. Далі розташувалися Італія (97,1), Іспанія (91,6), Греція (87,4), Португалія (86,6) та Хорватія (78,4).

Де найдешевше жити у готелях і харчуватися у ресторанах?

Для туристів одним із найважливіших показників є вартість проживання та харчування. Саме тому Eurostat окремо аналізує категорію "ресторани та готелі". Найдорожчою країною за цими витратами стала Франція з індексом цін 116.

Друге місце посіла Італія – 110,8. Натомість найкраще співвідношення цін пропонує Португалія. Там аналогічний набір ресторанних і готельних послуг коштує лише 73,6 євро, що на 26,4% дешевше за середній показник ЄС. Також доступною залишається Туреччина з індексом 78,3. У Хорватії показник становить 89,6, у Греції – 86,1, а в Іспанії – 85,4.

У яких країнах найдорожчі продукти та алкоголь?

Ціни на продукти в більшості країн відрізняються незначно. Винятком стала Туреччина, де продуктовий кошик коштує лише 75,6 євро проти середніх 100 євро в ЄС. Найдорожчими продукти виявилися у Франції – 107,9 євро. Іспанія стала єдиною країною, де ціни також нижчі за середній показник ЄС – 94,6 євро.

В інших державах вони лише трохи перевищують європейський рівень. Зовсім інша ситуація з алкогольними напоями. Попри загалом низькі ціни, саме Туреччина стала найдорожчою країною для купівлі алкоголю. Індекс цін тут досяг 210,2, що більш ніж вдвічі перевищує середній показник ЄС.

На другому місці за дорожнечею опинилася Греція (154), далі Хорватія (133,9). Найнижчі ціни на алкоголь зафіксували в Італії – 81,9. Також нижчими за середньоєвропейські вони залишаються в Іспанії (90,1), тоді як у Франції та Португалії майже відповідають середньому рівню.

Окрім цього, Туреччина має найнижчі ціни на тютюнові вироби та громадський транспорт серед усіх досліджуваних країн. Ціни на морепродукти в популярних туристичних напрямках Південної Європи відрізняються несуттєво – від 95,4 євро в Португалії до 112,7 євро в Греції.