І їхні відкриття доводять, що людство застосовувало неймовірні технології навіть задовго до появи перших відомих держав. 24 Канал розповість докладніше про найцікавіші з таких – і де їх може побачити турист.

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Стародавній храм, зведений до пірамід: чому Гьобеклі-Тепе руйнує уявлення про історію?

Коли мова заходить про загадкові археологічні пам'ятки, більшість одразу згадує Мачу-Пікчу у Перу, проте на планеті є місця, які кидають ще більший виклик сучасній науці. Наприклад, у південно-східній Туреччині розташований унікальний комплекс Гьобеклі-Тепе, який вважають найстарішим відомим храмовим комплексом на Землі.

Ця споруда віком понад 11 000 років, як зазначено на сайті ЮНЕСКО, зведена задовго до єгипетських пірамід та Стоунхенджу. Найбільший парадокс у тому, що комплекс, схоже, побудували кочові мисливці-збирачі, які навіть не знали землеробства, що повністю перевертає традиційні уявлення істориків про розвиток людської цивілізації.

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Стародавні будівельники використовували лише прості кам'яні інструменти, щоб вирізати з вапняку гігантські Т-подібні колони заввишки до 6 метрів та вагою до 50 тонн. На цих мегалітах викарбувані детальні рельєфи диких тварин – лисиць, змій, кабанів та левів, які вражають художньою майстерністю.

Дослідники досі ламають голови над тим, як сотні людей співпрацювали для перетягування цих брил на відстань до 500 метрів, не маючи колісного транспорту чи тяглової сили. Ба більше – чому цей величний комплекс був навмисно засипаний землею близько 8000 року до нашої ери.

Ось який вигляд має Гьобеклі-Тепе і що там показують туристам: дивіться відео milosh9k

Які секрети приховує "тихоокеанська Венеція" Нан-Мадол?

Не менш цікаві пристрасті розгортаються навколо загадкового міста Нан-Мадол у Мікронезії, яке часто називають "Венецією Тихого океану". Це єдине стародавнє місто у світі, зведене безпосередньо на кораловому рифі. Комплекс складається з майже 100 штучних острівців, пише Atlas Obscura, з'єднаних мережею каналів, і колись служив політичним та релігійним центром династії Сауделер.

Проте головна загадка криється в його архітектурі – стіни та споруди побудовані з величезних базальтових колон, вага окремих кутових каменів яких сягає 50 тонн. Причому на острові немає жодних металевих інструментів чи складних механізмів для їхнього транспортування.

Місцеві легенди стверджують, що гігантські базальтові блоки переміщували повітрям за допомогою чорної магії та заклинань двох братів-чарівників. Науковці ж досі не можуть точно пояснити, як саме стародавні будівельники доставляли ці колони з віддалених кар'єрів та встановлювали їх хрест-навхрест без використання шківів чи важелів.

Ба більше, і це місто, яке процвітало століттями, було раптово і таємниче закинуте – ще до прибуття перших європейців у XIX столітті. А по собі залишило лише мовчазні кам'яні стіни посеред океану.

До теми Загублені міста, які знайшли випадково: Троя, Мачу-Пікчу та відкриття, що змінили історію

Нан-Мандол – загадкові руїни посеред океану: дивіться відео w.k.c_guam

Що виявили археологи у лаоській Долині глеків?

Справжню сенсацію подарувала дослідникам загадкова Долина глеків у Лаосі, де на плато Сіангкхуанг розкидані тисячі гігантських кам'яних посудин. Археологи виявили рештки щонайменше 37 людей просто всередині одного з величезних кам'яних глеків, як розповіли на smithsonianmag.com.

Знахідка, що датується IX – XIII століттями, підтверджує, що ці мегалітичні посудини використовували як багаторівневі поховання для поклоніння предкам, хоча раніше призначення цих гігантських об'єктів залишалося суцільною загадкою.

Ці кам'яні глеки заввишки від 1 до 3 метрів висічені з цільних кам'яних брил і важать до 15 тонн. Учені досі не знають, яка саме цивілізація залізного віку створила такі об'єкти та чому вона зникла, залишивши по собі лише тисячі загадкових кам'яних резервуарів.

Усі ці дивовижні місця доводять, що наша планета приховує ще безліч нерозгаданих таємниць. Але вони чекають не тільки на своїх першовідкривачів, а й туристів – подорожі ж бо до таких локацій дозволяють доторкнутися до справжньої історії.

До Долини глеків у Лаосі досі є дуже багато запитань: дивіться відео vicrog8726

А де ще можна пошукати затонулі міста стародавніх цивілізацій?

Прагнення людства розгадати таємниці минулого часто приводить дослідників до дивовижних відкриттів, які руйнують звичні історичні шаблони. Поки одні вивчають храми Туреччини чи Лаосу, інші звертають увагу на водні глибини, які часто стають притулком для монументальних споруд.