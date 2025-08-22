Осінь – це ідеальний час для мандрівок Європою. Спека вже не така сильна, туристів на вулицях менше, а всі культові місця стають більш доступними.

Популярне туристичне видання Lonely Planet склало підбірку з 10 місцями, які варто відвідати цієї осені. Про це повідомляє 24 Канал.

Куди поїхати у Європі восени?

Севілья, Іспанія – за міським відпочином

Восени у Севільї нарешті спадає виснажлива спека і можна комфортно гуляти вулицями міста. Експерти радять відвідати Севільський Алькасар – королівський палацовий комплекс з вражаючою архітектурою і романтичними садами.

Тенерифе, Іспанія – за сонячним світлом

Тенерифе – це єдине місце у Європі, куди можна відправитися на пляжний відпочинок глибокою осінню. Температура повітря на цьому острові Канарського архіпелагу упродовж року має середній показник +24 градуси.

Додеканес, Греція – за подорожами островами в останню хвилину

На початку осені на цьому грецькому острові море ще тепле, а температура повітря сприятлива для купання. При цьому ціни на проживання і харчування нижчі, а туристів – менше. На Додеканесі є зручне поромне сполучення, тому можна відвідати усі сусідні острови.

Латвія – за осінніми кольорами

Жовтень – це найкращий час для дослідження Латвії. Дні ще достатньо довгі, а зимові вітри ще не зайшли у ці широти. Експерти радять відвідати Національний парк Гауя, який є найбільшим та найстарішим у Латвії. На його території є середньовічні замки, річка та неймовірна природа.



Рига на світанку / Фото Aleksejs Bergmanis, Pexels

Умбрія, Італія – за сезонними продуктами

Восени Умбрія – прекрасна і щедра. Гурманам варто скуштувати страви з фазана, дикого кабана, чорних трюфелів, а також відвідати винні дегустації.

Чорногорія – за пішими прогулянками

До листопада гори Чорногорії ідеально підходять для походів та прогулянок. Найвищі вершини розташовані у Національному парку Дурмітор, який належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До кінця жовтня ще можна покупатися в Адріатичному морі з його неймовірними краєвидами.

Копенгаген, Данія – за стильними стравами

Ніде у світі їжа не є настільки креативною, стильною, екологічною і сезонною, як у відзначених зірками Мішлен ресторанах Копенгагена. Обов'язково варто відвідати міський ринок TorvehallerneKBH, де можна придбати будь-яку їжу.

Шотландське нагір'я – за дикою природою та осінніми пейзажами

Восени у Шотландії можна спостерігати за гоном благородного оленя та казковими пейзажами. Хоч деякі визначні пам'ятки країни закриваються з вересня, та замок Данробін і музей Стратнавера відкриті до кінця жовтня.



Природа Шотландії / Фото Miro Alt, Pexels

Мальта – за поєднанням острівного і міського відпочинку

М'який середземноморський клімат робить Мальту ідеальним місцем для втечі від холодів. Всю осінь температура повітря у цій крихітній державі чудово підходить для прогулянок архітектурними містами та подорожами на сусідні острівці й лагуни.

Бургундія, Франція – за вином та велоспортом

Бургундія славиться своєю культурою виноробства, то ж сюди варто приїхати на збір врожаю. Винні дегустації можна поєднати з велопрогулянками ідеальними трасами з захопливими краєвидами.