Де зустріти Новий рік у Європі: 5 напрямків для українців, куди можна дістатися без літака

Зустріти Новий рік українцям можна навіть без складного добирання літаком. До низки європейських міст можна дістатися міжнародним автобусним сполученням чи прямими маршрутами з різних міст.

На Новий рік 2027 можна поїхати до Кракова, Будапешта, Праги, Відня чи Вроцлава, пише O.more city. У частині цих міст на свята працюють різдвяні ярмарки, тож їхати можна не лише перед Новим роком, але й запланувати більше днів зимового відпочинку.

Де зустріти Новий рік у Європі?

Відень

У новорічну ніч в місті відбуваються концерти, оперні вистави та бали. 31 грудня у місті проходитиме Vienna New Year's Eve Trail, а 1 січня вранці починається новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру.

Дістатися до Відня можна автобусом Київ – Відень. Місто підійде тим, хто шукає масштабне свято, архітектуру та класичну музику у великій столиці.

Будапешт

Місто чудово поєднує в собі новорічну атмосферу й спокійний відпочинок. Ярмарок Advent Bazilika працюватиме до 1 січня, а 31 грудня біля базиліки Святого Іштвана він відчинений до 3 ночі.

Вдень тут можна податися до термальних купалень, пройтися Будою, піднятися до Рибальського бастіону чи прогулятися набережною Дунаю. Житло і харчування тут значно дешевші, ніж у Відні.

Прага

У Празі головні різдвяні ярмарки на Староміській і Вацлавській площах діятимуть до 6 січня 2027 року. За кілька днів тут можна оглянути Староміську площу, Карлів міст, Празький град, Малу Страну та Вацлавську площу. З України сюди їдуть автобусом. Також з Перемишля можна пересісти на нічний потяг до Праги.



Новий рік у Празі пройде насичено / Фото Trip my dream

Краків

Це польське місто підійде для тих, хто не хоче витрачати занадто багато часу на дорогу. Різдвяний ярмарок на Ринковій площі планують відкрити 27 листопада, а працювати він може до початку січня.

На 2 – 3 дні програма тут доволі проста: Ринкова площа, Вавель, Казімєж, набережна Вісли, кав’ярні та музеї. До Польщі з України курсує багато автобусів.

Вроцлав

Для тих, кому Краків уже знайомий, але хочеться іншого польського міста, варто розглянути Вроцлав. Різдвяний ярмарок тут працюватиме до 7 січня 2027 року. Вроцлав ставиться великим Ринком, кольоровими будинками, Тумським островом і маленькими бронзовими гномами, яких можна шукати по всьому місту. Цього року з Києва запустили прямий автобусний маршрут Київ – Вроцлав.