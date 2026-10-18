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Travel Європа та світ Де зустріти Новий рік у Європі: 5 напрямків для українців, куди можна дістатися без літака
18 жовтня, 23:03
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Де зустріти Новий рік у Європі: 5 напрямків для українців, куди можна дістатися без літака

Юлія Турелик

Зустріти Новий рік українцям можна навіть без складного добирання літаком. До низки європейських міст можна дістатися міжнародним автобусним сполученням чи прямими маршрутами з різних міст.

На Новий рік 2027 можна поїхати до Кракова, Будапешта, Праги, Відня чи Вроцлава, пише O.more city. У частині цих міст на свята працюють різдвяні ярмарки, тож їхати можна не лише перед Новим роком, але й запланувати більше днів зимового відпочинку.

Де зустріти Новий рік у Європі?

Відень

У новорічну ніч в місті відбуваються концерти, оперні вистави та бали. 31 грудня у місті проходитиме Vienna New Year's Eve Trail, а 1 січня вранці починається новорічний концерт Віденського філармонічного оркестру.

Дістатися до Відня можна автобусом Київ – Відень. Місто підійде тим, хто шукає масштабне свято, архітектуру та класичну музику у великій столиці.

Будапешт

Місто чудово поєднує в собі новорічну атмосферу й спокійний відпочинок. Ярмарок  Advent Bazilika працюватиме до 1 січня, а 31 грудня біля базиліки Святого Іштвана він відчинений до 3 ночі.

Вдень тут можна податися до термальних купалень, пройтися Будою, піднятися до Рибальського бастіону чи прогулятися набережною Дунаю. Житло і харчування тут значно дешевші, ніж у Відні.

Прага

У Празі головні різдвяні ярмарки на Староміській і Вацлавській площах діятимуть до 6 січня 2027 року. За кілька днів тут можна оглянути Староміську площу, Карлів міст, Празький град, Малу Страну та Вацлавську площу. З України сюди їдуть автобусом. Також з Перемишля можна пересісти на нічний потяг до Праги.


Новий рік у Празі пройде насичено / Фото Trip my dream 

Краків

Це польське місто підійде для тих, хто не хоче витрачати занадто багато часу на дорогу. Різдвяний ярмарок на Ринковій площі планують відкрити 27 листопада, а працювати він може до початку січня.

На 2 – 3 дні програма тут доволі проста: Ринкова площа, Вавель, Казімєж, набережна Вісли, кав’ярні та музеї. До Польщі з України курсує багато автобусів.

Вроцлав

Для тих, кому Краків уже знайомий, але хочеться іншого польського міста, варто розглянути Вроцлав. Різдвяний ярмарок тут працюватиме до 7 січня 2027 року. Вроцлав ставиться великим Ринком, кольоровими будинками, Тумським островом і маленькими бронзовими гномами, яких можна шукати по всьому місту. Цього року з Києва запустили прямий автобусний маршрут Київ – Вроцлав.