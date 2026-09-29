100 євро і ви на морі: де в Іспанії ще можна позасмагати на пляжі у жовтні

Жовтень – це ще не кінець пляжного відпочинку у Європі. Навпаки, у цей період багато популярних курортів пропонують доступішні ціни на відпочинок, а температура повітря при цьому часто сягає +23...+26 градусів, що цілком достатньо для того, щоб купатися у морі.

У першій половині жовтня туристи можуть спланувати відпустку на березі Середземного моря в Аліканте, що узбережжі Коста-Бланка в Іспанії. Детальніше розповість 24 Канал.

Чому у жовтні варто полетіти в Аліканте?

Аліканте – це популярний курорт на південному сході Іспанії, де завдяки м'якому середземноморському клімату пляжний сезон триває до кінця жовтня. Море восени залишається теплим – температура води становить близько +21…+23 градусів. Водночас повітря комфортніше, аніж влітку, бо вже нема спеки. Можна довго гуляти, роздивляти усі визначні місця і спланувати поїздки в сусідні міста та села.

Ще одна причина полетіти в Аліканте в жовтні полягає у вартості квитків на літак. Переліт з польського Катовіце в Аліканте 7 жовтня, а повернення 16 жовтня коштуватиме близько 100 євро. Однак у цю суму не входить вартість багажу.



Вартість квитків з Катовіце в Аліканте і назад / Скриншот з kiwi.com

Ціни на проживання у жовтні також нижчі. На 7 – 16 жовтня на Booking є бюджетні варіанти від 30 тисяч гривень за двох, а за 42 тисячі гривень можна навіть знайти готелі, де у вартість вже входять сніданки.

Що цікавого подивитися в Аліканте?

Аліканте, окрім комфортних піщаних пляжів з чистим морем, має багато цікавих туристичних місць. Тут варто відвідати колоритний квартал Санта-Крус з вузькими вуличками та білими будинками з кольоровими віконницями. Саме в Аліканте розташована одна з найбільших середньовічних фортець Іспанії – замок Санта-Барбара, який збудували ще у 9 столітті. Фортеця розташована на вершині гори, тому влітку підйом на неї може бути виснажливим, а в жовтні – ідеальним. З території замку відкривається красива панорама на місто і море.

Неймовірний колір моря в Аліканте / Фото Depositphotos

За долину їзди від Аліканте розташована мальовнича долина Гуадалест з середньовічним містом-фортецею, водоспадами й озерами. Словом, у самому Аліканте й біля нього є чимало цікавих локацій, які сподобаються навіть досвідченим мандрівникам.