Контактні олені та екскурсії на виробництво печериць: 10 небанальних локацій Київщини

Київщина – це не лише популярні заміські комплекси та місця для відпочинку на природі. В області є чимало незвичайних локацій, де можна побачити рідкісних тварин, побувати на фермах та навіть спробувати автентичний український напій.

Якщо хочеться урізноманітнити звичні маршрути та відкрити для себе щось нове, варто звернути увагу на кілька цікавих місць, йдеться в інстаграм-дописі @jb_kiev.

Небанальні локації Київщини підійдуть для поїздки на вихідні чи просто для цікавої одноденної мандрівки.

Куди поїхати на Київщині?

Abramovych Sculpture Park

Село Нова Богданівка

Це артпростір площею 10 гектарів, де просто неба представлені понад 20 робіт українських скульпторів. На території також є гамаки, стільці, фонтан і кавовий автомат.

Біо-парк "Золотий фазан"

Село Вишківське

У біопарку можна побачити безліч тварин і птахів, а після прогулянки відпочити в альтанці чи кафе. Для тривалішого відпочинку тут також є котеджі, чан, риболовля та дитячі атракціони.

Оленячий парк "На Рогах"

Село Мусійки

Головна особливість цієї локації – можливість поспілкуватися з оленями. Крім того, тут пропонують кінні прогулянки та риболовлю, а відпочинок можна доповнити мангалом, барбекю від шефа та мальовничою природою.

Грибна ферма + сад лісового горіха

Село Яблунівка

Тут можна побувати на екскурсії виробництвом печериць і побачити, як вирощують гриби. Після цього варто прогулятися садом лісового горіха й відпочити серед природи.

Равликова ферма "Jiffy"

Село Горбовичі (за селом Гореничі)

На фермі проводять екскурсії, під час яких можна дізнатися більше про вирощування равликів. Для відвідувачів також організовують незвичні равликові перегони, а територія підходить для спокійного відпочинку на природі.

Родинна ферма "Під стріхою"

Село Нова Богданівка

На фермі зібрали чимало незвичайних тварин: 15 порід курей, лавандових качок, угорських пухових свинок та шотландських корів. Це не контактний зоопарк, тому для відвідування діють певні правила, яких потрібно дотримуватися.

Ландшафтний парк "Васильківські Карпати"

Локація знаходиться між населеними пунктами Васильків, Рославичі, Крушинка, Гвоздів та Велика Бугаївка (неподалік автомобільної дороги)

Ця локація приваблює мальовничими краєвидами, які нагадують гірські пейзажі. Сюди приїжджають заради фотосесій, прогулянок та пікніків просто неба.

Заміський етнокомплекс "Українське село"

Село Бузова

Комплекс поєднує відпочинок, культуру та знайомство з українськими традиціями. На території є живий куточок, тропічні теплиці, музей, храм, а також готель і ресторан.

Виноробня "Cikera"

Місто Бровари

На виноробні можна познайомитися з українською традицією виготовлення сікери – автентичного напою з меду. Виноробня пропонує дегустацію, тож це місце буде цікавим для тих, хто хоче відкрити для себе незвичні українські напої.

Витачів

Село Витачів

Витачів варто відвідати заради мальовничих схилів Дніпра і атмосфери старовинного села. Серед цікавих місць – дерев’яна козацька капличка. Під час прогулянки тут можна завітати до пекарні "Витач".

Київщина має чимало місць, які легко можуть стати відкриттям навіть для тих, хто добре знає область.