Бюджетний відпочинок в Італії: у вересні тут можна відпочити за півціни

Вересень вважається одним з найкращих періодів, щоб запланувати поїздку в Італію. У цей місяць ціни на проживання вже помітно нижчі, а людей не настільки багато, як влітку. До того ж погода в перший місяць осені доволі тепла й приємна.

Чимало туристів ще планують у вересні застати "оксамитовий сезон" й покупатися у морі, тому серед хороших напрямків, які не спустошать гаманець, але подарують хороші враження вважається Калібрія, пише Interia Kobieta.

Куди поїхати в Калібрії?

Якщо ж хочеться ще спокійнішої атмосфери, ніж найвідоміші калабрійські курорти, варто вирушити до Коста-дельї-Аранчі чи до Коста-дей-Джельсоміні (Жасминового узбережжя).

На цьому Іонічному узбережжі на 90 кілометрів простягнулися довгі піщані пляжі, скелясті затоки, а також пахучі цитрусові та оливкові гаї.

Туристам варто розглянути міста Роччелла-Йоніка, Марина-ді-Джойоза-Йоніка, Сідерно, Локрі та Б'янко. А от місто Боваліно може похвалитися вражаючим видом на навколишню місцевість.

І хоч літня спека у вересні вже спадає, море все одно залишається ще теплим, а на пляжах вже набагато спокійніша атмосфера.

Чому Кьоджу називають "Маленькою Венецією"?

Неподалік Венеції є місце, в якому можна не лише побачити визначні пам’ятки, але й спокійно відпочити на морі. Містечко Кьоджа розташоване на південному краю Венеціанської лагуни, тому його називають "Маленькою Венецією".

Ідеальний пейзаж цієї локації створюють канали, невеликі мости, кольорові таунхауси та човни, що пришвартовані вздовж набережної.

Тут радять прогулятися по Корсо дель Пополо та поруч з каналом Вена. Після завершення літнього піку місто стає ще приємнішим для туристів. З’являється можливість спокійно посидіти в кафе, краще пізнати вулички чи просто поспостерігати за життям мешканців.

А ще перевагою Кьоджі є близьке розташування поруч з приморським курортом Соттомаріно з широким піщаним пляжем. У вересні тут ще залюбки можна поплавати й позасмагати.

Чим здивує південь Сицилії?

У міжсезоння мандрівникам радять відвідати південно-східну Сицилію. У вересні тут спадає сильна спека, а море все ще залишається теплим.

Відправною точкою є місто Ното з красивою бароковою архітектурою. Звідти варто вирушити до Пакіно, Марцамемі, заповідника Вендікарі та Портопало-ді-Капо-Пассеро. Завдяки цьому маршруту вдасться побачити визначні пам’ятки міст, поєднавши відпочинок на пляжі.

Портопало-ді-Капо-Пассеро вразить мальовничим прибережним ландшафтом, а також піщаними пляжами й невеликими затоками, серед яких Скало-Мандріє та Спьяджа-делле-Форміче.

Природний заповідник сподобається тим, хто любить дикі пляжі, скелясті узбережжя та значну кількість видів птахів. Невелика затока заповідника Каламоше ідеально підійде для милування сицилійським узбережжям.