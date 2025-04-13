Хочете в Італію без натовпу туристів? Це тихе місто стане окрасою вашого інстаграму

Італія – це справжня знахідка для туристів, куди можна повертатися щороку й відкривати для себе нові міста. Рим, Венеція, Флоренція та багато інших італійських міст давно переповнені туристами ледь не в будь-який сезон. Але є одне місто, яке може похвалитися справжньою італійською колоритністю без шаленого натовпу туристів.

Верону часто оминають увагою на користь більших відомих італійських мегаполісів, таких як Рим, Флоренція та Венеція, пише 24 Канал з посиланням на Express. Цей факт робить Верону перлиною для мандрівників, які шукають більш автентичного італійського досвіду.

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Верона пропонує культурну втечу

Місто розташоване на півночі Італії, просякнуте романтикою, історією та традиціями. Завдяки компактному пішохідному історичному центру Верона пропонує спокійну, але культурно багату втечу від натовпу.

Пішохідна доступність – одна з найбільших переваг Верони: її тихими брукованими вуличками та затишними площами легко орієнтуватися.

Верона / Фото користувачів Google maps

Найбільшою помилкою відвідувачів міста є те, що вони виділяють не достатньо часу, щоб дослідити Верону. Щоб поверхово дослідити місто знадобиться від 2 до 7 днів.

Як пов'язані Верона та "Ромео і Джульєтта"

Верона також відома завдяки "Ромео і Джульєтти" Шекспіра, де розгорталися події п'єси. Але це далеко не все, що пов'язано з її спорідненістю з закоханими.

Туристи можуть відвідати Casa di Giulietta – Будинок Джульєтти, подивитися на балкон і зайти всередину. Неподалік розташована Piazza delle Erbe, жвава площа з магазинами і кафе, та історичну вулицю Віа Каппелло.



Вид на Верону з Дому Джульєтти / Фото Lorenzo Carapella

Piazza delle Erbe колись була римським форумом, а зараз є однією з багатьох визначних пам'яток міста.

На тему римської спадщини також існує чудова Arena di Verona, де досі проходять масштабні оперні вистави, що перегукуються з історичним минулим міста.

Верона ідеальне місце для гурманів

Бувши не просто вікном у багате римське минуле, Верона також найбільш недооцінене місто Італії для гурманів. Свого часу таку думку висловив відомий шеф-кухар Тео Рендалл у подкасті The Go-To Podcast.

Родзинкою міста є Il Pompiere – ресторан є справжньою тратторією з унікальною особливістю: величезною стійкою з антипасті. Відвідувачів зустрічає велика кількість місцевих сирів і м'яса.

Верона на карті