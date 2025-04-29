Менше черг і яскраві кадри: у Хорватії зачаїлась гідна альтернатива Колізею

Щорічно Колізей у Римі відвідує близько 10 мільйонів туристів, що робить цю архітектурну пам'ятку найпопулярнішою в Італії. Якщо ви прихильник спокійного відпочинок без натовпу людей, і хочете побачити щось схоже на Колізей, то їдьте до Хорватії.

На півночі Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря розташовується справжня знахідка для туристів – місто Пула, пише 24 Канал. Це містечко не настільки популярне, як інші локації у Хорватії, проте дарує не менші враження.

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Чому варто побачити амфітеатр у Пулі

Родзинкою Пули є Пульський амфітеатр чи ж арена. Це пам'ятка давньоримської історії та архітектури, єдина з уцілілих античних арен, яка має 4 башти і всі три римських архітектурних ордери.



Амфітеатр Пули / Фото Михайла Геми (24 Канал)

За своїми розмірами Пульський амфітеатр посідає шосте місце у світі серед подібних споруд. Також Пульський амфітеатр надзвичайно схожий на Колізей у Римі, тому на крупних кадрах їх не відразу можна відрізнити.

Будівля, відома раніше як Politeama Ciscutti, була зведена у 1871 році за проєктом архітектора Руджеро Берлама. Театр має залу на 697 місць і служить майданчиком для опери, балету, драматичних вистав та інших культурних подій.



Пульська арена вночі / Фото Михайла Геми (24 Канал)

Арена була зведена в I столітті нашої ери, в той час, коли Пула була досить великим містом Римської імперії. На відміну від Колізею, амфітеатр у Пулі щорічно відвідує 300 тисяч туристів. Саме тому ця арена в Хорватії більш доступна для туристів.

Зрештою, Пула – це чудова локація для пляжного відпочинку, оскільки в цьому місці Адріатичне море одне з найчистіших.