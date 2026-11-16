Сафарі, містичні храми і козаки: що справді небанального побачити на Чернігівщині

Коли мовиться про подорожі Україною, багато туристів одразу думають про Карпати, Львівщину чи Одесу. Водночас на півночі країни є регіон, який теж має чим здивувати – Чернігівщина славиться давньою історією, архітектурними пам'ятками, мальовничою природою та незвичайними туристичними об'єктами.

Українські мандрівники Макс Узол і Оля Манько зібрали 9 локацій, які допоможуть поглянути на Чернігівщину по-новому та спланувати насичену подорож вихідного дня. Детальніше розповість 24 Канал.

Що цікавого туристам побачити на Чернігівщині?

Сафарі

В екопарку "Деревіль" туристи можуть потрапити на справжнє сафарі. Тут живуть косуля, благородний та плямистий олень, європейська лань, шотландська корова, індійський буйвол, коні Пржевальського, муфлон та інші тварини. На 380 гектарах із лісом, озерами та болотами вільно гуляє близько 600 диких тварин.

Почалась історія екопарку з хобі власника, який мріяв створити заповідник та почав розводити диких тварин у себе на дачі. Їх сюди завозили з різних куточків України та Європи. Це породи, які на той час не водились у цій місцевості. З часом захоплення перетворилось на величезний екопарк, який ми дуже радимо відвідати,

– сказала Оля Манько.

За її словами, тварин тут розводять у чудових умовах і щороку випускають у дику природу.

Сафарі на Чернігівщині / Фото мандрівників

Собор Різдва Богородиці

Цей храм розташований у селищі Козелець. Він є справжнім хмарочосом 18 століття, який побудували на замовлення Наталки Розумихи і фінансової підтримки її сина – останнього гетьмана України Кирила Розумовського. 50-метрову дзвіницю видно навіть із Чернігівської траси, а всередині туристів здивує гігантський 27-метровий іконостас.

Покорщина

Покорщина – це єдина дерев'яна збережена садиба доби Гетьманщини лівобережної України. Її вирішив відродити журналіст Акім Галімов, команда якого взяла комплекс в оренду на 49 років за символічною ціною – 1 гривня за рік.

Спочатку прибрали всередині, бо закинуту будівлю буквально перетворили на смітник. Вже провели невідкладні протиаварійні роботи: замінили покрівлю, стіни і перекриття. І вже почали проводити екскурсії! Так-так, одночасно з ремонтними роботами. По буднях – будівельники, а на вихідних – туристи. Підтримати проєкт можна будь-яким донатом,

– зазначив Макс Узол.

Цікаві туристичні локації Чернігівської області: відео

Ніжин

У 17 столітті Ніжин був найбільшим містом лівобережної України. Він був економічним серцем цих земель. Сюди Богдан Хмельницький запросив греків, які почали розвивати економіку, торгівлю та сервіс. Відкрили першу в місті аптеку, яка працює досі, та першу на лівобережній Україні кав'ярню. У Ніжині досі відчувається грецька атмосфера завдяки архітектурі. У місті є цілий комплекс грецьких храмів: Троїцька, Михайлівська та Всіхсвятська церкви. Храми розташовані поряд, тож зручно побачити геть усі.

Також тут є Ніжинська поштова станція – єдиний в Україні автентичний музей. У 19 столітті це був головний транспортний хаб лівобережжя.

А щодо "Ніжинських огірків", то все просто. Греки сумували за своєю кухнею, посадили тут сорт маленьких пухирчастих огірків, а потім засолили за своїм секретним рецептом. Виявилось, що вода в Ніжині робить їх по-особливому хрусткими,

– розповіла Оля.

Георгіївська церква

Один з наймістичніших та найстаріших храмів України розташований у селі Седнів. Саме тут знімали легендарний фільм "Вій". Георгіївська церква є справжнім шедевром українського зодчества доби козацького бароко. Деякі місцеві історики кажуть, що саме тут козаки освячували зброю перед битвами, а сам храм збудували без жодного цвяха. Що цікаво, колись у церкву влучила блискавка.



Георгіївська церква у селі Седнів / Фото мандрівників

Садиба Лизогубів

Під час зйомок "Вія" знімальна група облаштувала склад реквізиту у храмі поряд. Хоча насправді цей храм – це ще одна унікальна пам'ятка архітектури козацького бароко. Під церквою зведена підземна усипальниця козацько-старшинського роду Лизогубів, а поряд є місце, де вони жили.

Садиба Лизогубів – найстаріша житлова мурована будівля лівобережжя України. Рід був один з найвпливовіших і найбагатших – справжня козацька еліта. У свій час Лизогуби перетворили двір біля садиби на творчий хаб – коворкінг для українських поетів і художників. У Тараса Шевченка була тут окрема майстерня.

Осінь у садибі Лизогубів / Фото мандрівників

Качанівка

Качанівка – єдиний в Україні палацово-парковий комплекс, який повністю вцілів під час воєн та революцій. Він дійшов до нашого часу практично в тому самому вигляді.

А ще там можна переночувати! Це ми і зробили. Номер коштує всього 600 гривень. А ще, звісно, можна зайти всередину. Обов’язково зробіть це і відчуйте урочистість тих часів! З 76 кімнат для огляду відкрито лише 12. Але і те вас вразить,

– наголосила мандрівниця.

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" / Фото Леоніда Ворони

Палац Галаганів

Неподалік від Качанівки розташований палац Галаганів. Ця велична будівля в стилі ампір була розважальною резиденцією відомого українського козацько-дворянського роду Галаганів. Тут відпочивали Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Пантелеймон Куліш та інші. Зараз у будівлі функціонує Сокиринський професійний аграрний ліцей.

Батурин

Свого часу Батурин був великим культурним та політичним центром, який добре пам'ятає останніх козацьких правителів. Зараз Батурин – навіть не райцентр, але свою колишню славу, як місто-музей береже. Мандрівники радять відвідати фортецю, яка є повною реконструкцією цитаделі 17 століття, замкову церкву Воскресіння господнього, підземну крипту, де спочивають останки героїв Батуринської трагедії, гетьманський будинок, звідки правили Іван Мазепа, Іван Самойлович та Дем'ян Многогрішний.

Фортеця у Батурині / Фото мандрівників

Чернігівщина – це значно більше, ніж просто поїздка до обласного центру. Тут можна відкрити для себе маловідомі історичні пам'ятки, побачити незвичайні архітектурні споруди та відпочити серед мальовничих краєвидів. Тож якщо шукаєте ідею для наступної мандрівки Україною, варто придивитися до цих дев'яти локацій. Цілком можливо, що деякі з них стануть для вас справжнім відкриттям.