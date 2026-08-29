Той самий Париж з фільмів: 6 красивих локації у місті, про які не знають туристи

Туристи часто романтизують Париж, а коли нарешті приїжджають у це місто, то дуже розчаровуються. Багато чого у реальності виявляється не таким, як у фільмах чи книжках: багато щурів, сміття довкола Ейфелевої вежі, настирливі продавці, які намагаються розвести туристів на гроші, тощо. Але є у місті локації, які точно не розчарують.

Українка, яка вже 5 років живе у Парижі і веде свій блог у тіктоці під ніком @darinka_in_paris, розповіла про 6 локацій, де Париж саме такий, яким його зображують у масовій культурі: романтичний та дуже красивий. Більшість туристів ніколи не чули про ці місця, а тому їх точно варто додати до списку місць для відвідування.

Які маловідомі локації треба побачити у Парижі?

1. La Campagne a Paris – це затишний і дуже красивий житловий квартал посеред 20-го округу, який нагадує справжнє село. Тут всюди бруківка, маленькі будинки обплетені виноградниками, сади й абсолютна тиша. Цей район створили на початку 20 століття як кооперативний проєкт для робітничих сімей, аби вони могли жити поруч з власним садом. За словами українки, це один з найкраще збережених секретів Парижа, де ви не зустрінете туристів.

Будинки у кварталі La Campagne a Paris / Фото Floriana Chiarello

2. Petite Ceinture – це колишня кільцева залізнична лінія, яка вже давно не працює. Нині її повністю поглинула природа. Атмосфера тут дуже таємнича – рейки, тунелі, графіті і дуже багато зелені. Частина маршруту відкрита для прогулянок, тож саме сюди можна втекти від гучного мегаполіса.

Зауважимо, що залізницю закрили, коли у місті з'явилося метро.



Колишня залізниця у Парижі / Фото Céline Harrand, National Geographic

3. Rue des Thermopyles – це дуже атмосфера вуличка, на якій ростуть виноградники, є багато зелені та старі будинки. Розташована вона у 14 окрузі. Особливо красиво тут у дощову погоду.

Вулиця Rue des Thermopyles у Парижі / Фото Pinterest

4. Jardin Alpin – це маленький альпійський сад, який захований усередині Jardin des Plantes. Тут ростуть понад 2 тисячі видів гірських рослин з Альп, Кавказу та Піренеїв. Здається, що ти дійсно потрапив у гори, а тиша довкола лише підсилює це відчуття.

5. Grande Mosquee de Paris – найстаріша мечеть у Франції й один з найбільших ісламських релігійних і культурних центрів країни, розташований у 5 окрузі міста. Архітектура мечеті дуже відрізняється від паризької, адже вона виконана в іспано-мавританському стилі. Мечеть має красиву мозаїку, арки та внутрішній дворик.

Велика паризька мечеть / Фото Lindy T

6. Butte Bergeyre – це тихий пагорб з виноградником, садом у 19 окрузі. Звідси відкривається неймовірний краєвид на весь Париж, тож це ідеальне місце для романтичного пікніка.

Якщо під час подорожі до Парижа хочеться побачити не лише популярні місця, то варто трохи відхилитися від класичного маршруту. У різних районах французької столиці є локації, де можна впізнати той самий образ Парижа з кіно – красивого, трохи загадкового й дуже фотогенічного міста.