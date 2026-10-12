Не тільки Боржава: куди вирушити у Карпати, поки тримається гарна погода
Осінь – це чудовий час для походів у гори: немає літньої спеки, навколо менше людей, а ліси і полонини набувають золотих, помаранчевих і червоних відтінків. До того ж у Карпатах є чимало цікавих маршрутів для тих, хто хоче помилуватися осінніми краєвидами.
Для осінньої мандрівки у Карпати може залишатися лише кілька погожих днів, тож варто скористатися нагодою, щоб побачити красу гір на власні очі. І не обов'язково обирати лише Боржаву. У Карпатах є інші вершини, які приваблюють мандрівників незвичайними краєвидами. 24 Канал розповідає, куди можна вирушити заради гірської осені та чому ходити у гори чарівно саме у цю пору року.
Куди піднятися у Карпатах восени?
- Близниці
Гори Близниці розташовані в Рахівському районі Закарпатської області, у східній частині Свидовецького масиву. Вони мають майже однакові форму, висоту, схили та рослинність. Велика Близниця сягає 1883 метрів, а друга вершина – 1872 метри над рівнем моря. Ця місцевість цікава поєднанням хвойних і букових лісів, які ростуть на висоті 1000 – 1400 метрів, та відкритих полонин вище по схилах. Тут також трапляються рідкісні рослини.
На Близниці можна обрати кілька туристичних маршрутів. Один із них починається в Ясіні та проходить через урочище Буковина і полонину Драгобрат. Його загальна довжина становить близько 20 кілометрів, а пройти його можна за день.
Інший варіант – це маршрут із Квасів через гори та полонини. Він довший: близько 24 кілометрів, а орієнтовна тривалість становить 10 годин. Дорогою можна побачити гірські краєвиди, відвідати сироварню та придбати карпатську бринзу. Поблизу Близниць також розташовані високогірні озера Свидовецького масиву.
- Пікуй
Гора Пікуй розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Її висота становить 1408 метрів, і це найвища вершина Львівщини та Вододільного хребта. Під час підйому мандрівники проходять через букові ліси, які поступово змінюються ялицевими. Вище можна побачити скелясті схили і субальпійську рослинність.
Гора Пікуй восени / інстаграм stc_trips
А з вершини за гарної погоди відкриваються панорами Карпат: на сході видніються Тростян і Високий Верх, на південному сході Боржавський хребет і гора Стій, а на південному заході полонина Руна та гора Гостра.
Для походу можна обрати маршрут із Жденієва через потік Кочилівський. Його довжина становить близько 12 кілометрів, а орієнтовна тривалість 5 годин. Також є довший маршрут із села Сянки через хребет Пасмо Пікуя до гори Пікуй і далі до Біласовиці. Він сягає 38,5 кілометра та передбачає два – три дні мандрівки.
Пікуй може зацікавити тих, хто хоче побачити осінні ліси та гірські панорами. Але перед походом варто врахувати довжину маршруту й обрати варіант відповідно до своєї фізичної підготовки.
- Шпиці
Гора Шпиці розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області та входить до гірського масиву Чорногора. Її висота становить 1863 метри над рівнем моря. Вершина відома незвичайними скельними виступами, які нагадують вила або списи.
Гора Шпиці / інстаграм mariavasylchuk
Один із маршрутів на Шпиці починається біля туристичної бази "Заросляк" і пролягає через полонину Маришевську. Інший варіант передбачає мандрівку через високогірне озеро Несамовите. З вершини відкриваються краєвиди на Чорногору, а саме на Бребенескул, Вухатий Камінь, Дземброню, Туркул, Петрос і Говерлу.
Шпиці особливо зацікавлять тих, хто хоче побачити не лише осінні гірські схили, а й незвичайні скельні утворення. Проте маршрут потребує часу та належної підготовки.
Чому варто ходити у гори саме восени?
Українська тревел-блогерка Emma Luchytska розповіла про кілька переваг осінніх походів у гори.
- Менше спеки
За температури від 10 до 15 градусів тепла підніматися у гори може бути приємніше, ніж у літню спеку. Також за таких умов фізичне навантаження часто переноситься легше.
- Менше туристів
Після завершення сезону відпусток у горах зазвичай стає спокійніше. Щоб уникнути великого скупчення людей на маршрутах, за можливості краще планувати підйоми на будні. До того ж восени може бути легше придбати квитки на потяг.
- Золота осінь
Жовті, помаранчеві та червоні барви перетворюють Карпати на особливо мальовниче місце для мандрівок. Саме ця краса одна з головних причин вирушити у гори восени.
- Зустріч осені із зимою
У листопаді у високогір'ї вже можна побачити перший стійкий сніг, тоді як у низинах ще зберігаються осінні кольори. Це дає змогу за одну мандрівку застати контраст двох сезонів.
- "Карпатське море"
Так називають краєвид, коли гірські вершини здіймаються над морем туману, що вкриває долини. Одним із найкращих місць для спостереження за цим явищем є гора Піп Іван.
Як виглядає явище "Карпатське море": дивитись відео
Але усім туристам варто пам'ятати, що осінні походи потребують уважного планування! Перед виходом у гори варто перевірити прогноз погоди, підготувати теплий одяг і відповідне взуття, а також розрахувати час на підйом і повернення.