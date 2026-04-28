Не лише Колізей: 6 недорогих, але красивих локацій біля Риму, де нема натовпів

Рим – це точно не те місто, де можна знудитися. Будували його понад тисячу років, тож усю старовинну архітектуру не побачиш за одну поїздку. Однак якщо ви вже не вперше у Римі, то варто хоча б на день відправитися за межі міста, де відкривається зовсім інша Італія – без натовпів.

Українка Яна Пом'яновська, яка живе у Римі, розповіла про 6 неймовірних і бюджетних локацій недалеко від Риму. Мешканці "вічного міста" обожнюють ці місця і часто обирають їх для короткої втечі на вихідні.

Читайте також Прогулянка з оленями і замок як у Disney: про ці 2 дивовижні локації в Польщі не знають туристи

Куди дешево поїхати з Риму на один день?

1. Водоспад Марморе. Як пише Arkeonews, цей водоспад – справжній витвір давньоримської інженерії, який створили ще у 271 році до нашої ери. Його висота сягає 165 метрів, а тому він є найвищим рукотворним водоспадом у світі. Водоспад створили, щоб побороти проблему нестачі води, коли річка Веліно розлилася і утворила величезне болото. Давньоримські майстри перенаправити воду через сусідню скелю в річку Нера.

Сучасного вигляду водоспад набув наприкінці 1800-х років, коли його почали використовувати для виробництва гідроелектроенергії.

Сьогодні дістатися до цього мальовничого водоспаду можна потягом зі станції Roma Termini за 6 – 12 євро за квиток в одну сторону. Їхати треба до станції Termi, а далі або автобусом до каскадів за 8 – 15 євро або на таксі. Вхід у парк коштує 10 – 15 євро.

2. Lago di Martignano. Це озеро чудово підійде для пікніка, купання або прогулянки. Якщо хочеться втекти від міського галасу на природу, то Lago di Martignano – ідеальний варіант. Найпростіше дістатися до нього автомобілем, але можна доїхати потягом до Viterbo, а далі автобусом або таксі до самого озера. Вхід безкоштовний, але іноді з відвідувачів можуть вимагати символічну плату.

3. Озеро Brocciano. Тут, окрім мальовничого озера, можна побачити красивий середньовічний замок Орсіні-Одескалькі, вхід у яких коштує близько 8 – 12 євро. Дістатися озера можна потягом за 4 – 9 євро.

4. Villa d'Este та Villa Andriana у Тіволі. Як пише Вікіпедія, Villa d'Este є однією з найвідоміших італійських вілл 16 століття і справжнім шедевром італійського Відродження. Водночас Villa Andriana – це руїни стародавньої вілли імператора Адріана, яку будували ще у 118 році.

Дістатися міста Тіволі можна потягом з головного залізничного вокзалу у Римі. Їхати треба 40 – 50 хвилин до однойменної станції. Квиток на потяг обійдеться у 3 – 7 євро в одну сторону, а вхід на територію вілл в середньому коштує 12 – 15 євро за квиток.

5. Ostia Antica. Це величезний археологічний парк з амфітеатром. Колись на цій території був порт Стародавнього Риму, а сьогодні можна побачити його руїни. До Ostia Antica з Риму можна доїхати потягом за пів години. Дорога обійдеться у 6 – 10 євро у два боки, а вхід в парк – близько 15 євро.

6. Santa Morinella. Це курортне прибережне містечко за годину їзди від Риму. Тут можна відпочити на пляжі, покупатися у морі і при цьому не витратити купу грошей, адже пляжі безкоштовні. Дістатися містечка можна потягом всього за 15 євро в обидві сторони.

Біля Риму є ще одна "прихована перлина": де її шукати?

Раніше ми розповідали про "секретний" острів всього за годину від Риму, про який не знають туристи. Тут не зустрінеш галасливих натовпів, лише італійці, які хочуть втекти від гамірних морських курортів. Пляжі острова зберегли незайману природу, а найкращих з них дістатися можна лише човном.

Це місце не підійде для тих, хто любить пляжні клуби, вечірки та шикарний сервіс, але воно ідеальне для любителів спокою, природи і автентичного досвіду.