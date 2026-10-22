Космічні ціни, мурашник з туристів і огидна погода: міста, куди краще не потикатися цієї зими

Зимова подорож може подарувати казкову атмосферу з красивими різдвяними ярмарками. Але далеко не кожне популярне туристичне місто виправдовує очікування в холодну пору. Десь ціни на житло й розваги злітають до небес, десь вулиці переповнені туристами навіть узимку, а в інших місцях усі плани псує погода. Тож перед бронюванням квитків варто знати, які міста краще залишити для іншого сезону.

Очікування і реальність від зимової відпустки можуть кардинально відрізнятися. Тож, аби не розчаруватися, краще уникати деяких міст. Travel Off Path назвало 4 міста, куди не варто їхати цієї зими.

Куди експерти не радять їхати у відпустку цієї зими?

Гальштат, Австрія

У соцмережах Гальштат показують як тихе засніжене містечко посеред гір. Та насправді атмосфера тут геть не така спокійна. Туристів настільки багато, що доводиться стояти в черзі, аби сфотографуватися на тлі засніженого озера й церкви. Вулиці Гальштату взимку заповнені туристами, тож тут доводиться буквально просовуватися крізь натовп.

Аби уникнути скупчення людей, краще запланувати поїздку у місто Кольмар у Франції. Тут теж дуже красиво, але просторіше.

Славнозвісна панорама Гальштату / Фото POH Tong

Аспен, США

Катання на лижах ніколи не було дешевою розвагою, але американський гірськолижний курорт Аспен виходить за межі розумного. Вартість скіпасу на день часто стартує від 300 доларів, а простий бургер може обійтися у 50 доларів. При цьому інфраструктура курорту вже доволі зношена й не відповідає статусу "курорту для мільйонерів".

Кіото, Японія

Деякі мандрівники, які мріють відвідати Кіото, спеціально відкладають поїздку на зиму в надії уникнути натовпів туристів й насолодитися атмосферою стародавніх храмів у тиші. Насправді Кіото переживає серйозний туристичний бум, тож іноземців багато не лише весною, коли цвітуть сакури, а й у інші пори року.

Експерти радять замість Кіото відправитися у Канадзаву, яка пропонує ту саму традиційну атмосферу, але без надмірної кількості туристів.

Зима в Кіото / Фото Depositphotos

Амстердам, Нідерланди

Взимку в Амстердамі погода геть не святкова – замість снігу тут падає дощ й дме пронизливий холодний вітер. Тож на казкову атмосферу тут розраховувати не варто. Ще більше пригнічують ситуацію антитуристичні гасла по всьому місту. Місцеві втомилися від іноземців і не бояться відкрито про це говорити. Крім того, ціни на проживання у столиці Нідерландів у новорічний період невиправдано зростають.

Замість Амстердаму краще запланувати подорож у Відень, який сяє тисячами вогнів, славиться різдвяними ярмарками й смачним глінтвейном.