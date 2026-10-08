Не поспішайте пакувати купальник: на яких курортах у жовтні вже холодне море

Жовтень ще може дарувати сонячні дні, однак на деяких морських курортах ситуація вже помітно відрізняється від літньої. Температура води поступово знижується, а погода стає менш передбачуваною.

24 Канал дослідив, на що можуть розраховувати туристи у 3 популярних напрямках для відпочинку біля моря: у Болгарії, Польщі та Португалії.

Якою буде вода на болгарських курортах?

У Болгарії температура моря в жовтні в середньому тримається біля позначки 19 градусів. За даними Sea Temperature Info, найтепліша вода в цей період спостерігається в Резово, у середньому 19,2 градуса. Трохи нижчі показники мають Сілістар 19,1 градуса, а в Дюнах, Аркутіно та Несебрі середня температура води становить близько 19 градусів.

У Болгарії у жовтні температура у середньому тримається біля позначки 19 градусів / фото Canva

На деяких курортах максимальна температура води в жовтні зафіксована на рівні 22 – 23 градусів. Однак це не означає, що саме такою вода буде протягом усього відпочинку. Середні показники залишаються значно нижчими за звичні літні температури.

Найхолоднішою вода в Болгарії в цей період є в районі Крапеца – у середньому 18,2 градуса. Тому розраховувати на стабільно тепле море, як у розпал сезону, не варто.

Що чекає туристів на польському узбережжі?

Зовсім іншу картину показує прогноз для Гданська. За даними Weather / Climate, на початку жовтня температура повітря тут може сягати 18 градусів, однак далі очікується поступове похолодання. Подекуди вдень прогнозують лише 13 – 14 градусів.

У жовтні температура у Гданську може бути лише 13 – 14 градусів / фото Canva

Повністю похмурою погода не буде: у прогнозі багато сонячних періодів, а опади очікуються приблизно в один із днів. Для звичайної осінньої поїздки така погода може бути цілком комфортною.

Чому у Португалії пляжний відпочинок стоїть вже під питанням?

У жовтні погода у Португалії стає мінливішою. На півночі країни температура може опускатися до 12 градусів, а в Порту очікується близько 10 дощових днів за місяць. На півдні тепліше: в Алгарве температура вдень може сягати 25 градусів, однак і там можливі зливи.

В Алгарве температура вдень може сягати 25 градусів, однак і там можливі зливи / фото Canva

Тож для туристів, які їдуть саме заради теплого моря, жовтень уже не найнадійніший варіант. Це фактично останній шанс для пляжного відпочинку перед зимою, а купатися комфортно буде далеко не щодня.