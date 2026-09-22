24 градуси, тепле море та дешеві готелі: де у жовтні ще можна застати справжнє літо

Поки одні вже дістають теплі куртки та планують осінні поїздки заради золотого листя, інші ще можуть встигнути на пляжний відпочинок. На одному з середземноморських узбереж восени зберігається тепла погода, море залишається придатним для купання, а ціни після завершення високого сезону помітно знижуються.

Про маловідомий для багатьох туристів напрямок розповіло видання Travel Off Path.

Куди вирушити, щоб застати море без літнього ажіотажу?

Йдеться про Ксаміл на південному узбережжі Албанії. Курорт розташований біля Іонічного моря та відомий прозорою блакитною водою, пляжами й зеленими горами навколо. У липні та серпні тут дуже багато туристів, працюють пляжні клуби, а узбережжя заповнене лежаками.

Натомість на початку жовтня курорт стає значно спокійнішим. Вдень температура тримається близько 24 градусів, а вода зберігає літнє тепло. Тож початок жовтня ще підходить для пляжного відпочинку.

Море у жовтні ще достатньо тепле для купання / фото Canva

Як дістатися до цього узбережжя?

Один із найпростіших варіантів – це прилетіти на грецький острів Корфу, а звідти вирушити поромом до Албанії. Дорога займає приблизно від 30 до 60 хвилин. Також можна прилетіти до Тирани, орендувати автомобіль і вирушити на південь країни. Дорогою туристи можуть побачити гірські краєвиди узбережжя.

Атмосфера відпочинку у Ксамілі: дивитись відео

Скільки коштує відпочинок біля моря?

Після завершення літнього сезону ціни на проживання тут знижуються. Номер у готелі біля моря восени можна знайти приблизно за 35 – 60 доларів за ніч. Інші витрати також залишаються відносно невисокими:

обід із морепродуктами 8 – 12 доларів;

пиво або еспресо 1,50 – 2,50 долара;

традиційний сніданок 4 – 6 доларів.

Неподалік Ксаміля розташований Національний парк Бутринті з давньогрецькими, римськими та венеційськими пам'ятками.

Коли їхати, щоб не застати курорт закритим?

Для поїздки варто обирати перші два тижні жовтня. У цей час туристів уже менше, але погода ще залишається теплою. З кінця жовтня курорт поступово готується до зимового сезону: пляжні клуби закриваються, частина туристичної інфраструктури припиняє роботу, а погода стає прохолоднішою та дощовішою. Тому тим, хто хоче поєднати тепле море, спокійні пляжі та нижчі ціни, варто розглядати саме початок жовтня.