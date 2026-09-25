Круїзи використовують хитрий трюк, щоб гості не брали забагато їжі на шведському столі

Для багатьох мандрівників буфет є важливою частиною круїзу: тут великий вибір страв, можна їсти з видом на океан і повертатися за добавкою. Але тепер на деяких лайнерах пасажири вже не завжди самостійно накладають собі їжу.

Круїзні компанії поступово змінюють звичний формат шведських столів на борту. Про одну з таких особливостей розповіло британське видання Express, звернувши увагу на те, як новий підхід впливає на порції та кількість їжі, яку пасажири залишають на тарілках.

Чому пасажири більше не накладають їжу самі?

На частині круїзних лайнерів страви розміщують за захисними екранами, а їжу пасажирам видають працівники екіпажу. Такий формат передусім запроваджують заради гігієни. Біля їжі перебуває лише кілька співробітників, які користуються порційними ложками. Екіпаж також працює в чистих рукавичках і використовує свіжий посуд. Це має зменшувати ризик забруднення їжі, якщо хтось із пасажирів почувається погано.

Але є й інший наслідок такого підходу: люди вже не можуть самостійно покласти на тарілку величезну кількість різних страв. Коли пасажир сам набирає їжу, він може покласти більше, ніж зрештою з'їсть. Наприклад, взяти одразу кілька різних страв, спробувати по кілька шматочків, а решту залишити.

Якщо ж їжу видає працівник, розмір першої порції визначає саме він. Пасажир при цьому не втрачає можливості поїсти досхочу: якщо їжі мало, можна знову підійти до буфету і попросити добавку. Тобто обмежень на кількість походів за їжею немає.

Які круїзні компанії вже змінили формат буфету?

Серед круїзних ліній, де буфет обслуговує екіпаж, Express називає Disney Cruise Line, Marella Cruises та Holland America Line. Деякі компанії застосовують такий формат лише на окремих суднах. Наприклад, Princess Cruises пропонує обслуговування екіпажем на деяких лайнерах, зокрема на Sun Princess.

Але пасажирам варто враховувати ще одну особливість круїзного харчування, особливо в день посадки. Багато людей після прибуття на лайнер одразу прямують до басейну або основного буфету, поки чекають на готовність кают. Через це ці місця швидко стають переповненими.

Якщо на кораблі є кілька закладів харчування, можна звернути увагу на інші варіанти, які входять у вартість круїзу. Вони можуть бути значно менш людними, тож перший обід на борту не обов'язково проводити в найбільш завантаженому буфеті.