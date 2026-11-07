Одна з найменших країн Азії, про яку мало хто чув: чим дивує Бруней-Даруссалам

Бруней-Даруссалам, населення якого становить менше ніж 500 тисяч осіб, поєднує багату ісламську спадщину, багатовікові поселення на палях і тропічні ліси, що вкривають приблизно 70% території країни.

Бруней з першого погляду здається компактним, але саме в цьому й криється його сила: тут поруч уживаються столиця з мечетями, водні поселення, тропічні ліси та узбережжя з багатим морським світом, повідомляє CNN. Країна приваблює мандрівників не лише тишею та впорядкованістю, а й тим, як органічно в ній переплітаються релігія, повсякденне життя та природа.

Що варто побачити в Бандар-Сері-Бегавані?

Столиця Брунею, Бандар-Сері-Бегаван, розташована між пагорбами та річкою Бруней і часто стає першою зупинкою для тих, хто хоче відчути характер країни. Однією з найвідоміших її візитівок залишається мечеть Омара Алі Сайфуддіна із золотим куполом і мармуровими колонами.

Новий штрих до міського пейзажу додає Краєзнавчий музей в Бандар-Сері-Бегавані. Тут зібрали рукописи Корану, ісламські артефакти, астрономічні прилади та інші цінні колекції, а саму будівлю доповнили елементами місцевої архітектури.



Бандар-Сері-Бегаван, столиця Брунею / Фото CNN

Чим особливий Кампонг Аєр?

Вузька течія річки виводить до Кампонг Аєр – великого водного поселення, яке складається приблизно з 30 сіл на палях. Їх з'єднують десятки кілометрів дерев'яних доріжок і мостів, а історія цього місця налічує щонайменше 600 років.

Сьогодні Кампонг Аєр залишається живою громадою, а не музейною декорацією. Тут можна пересуватися човнами або пішки поміж барвистих будинків, невеликих крамниць і закладів, де готують місцеву їжу.



Водне поселення Кампонг Аєр / Фото CNN

Яку природу відкриває річкове сафарі?

Ті самі водні маршрути поступово виводять мандрівників у мангрові зарості, де місто ніби розчиняється в дикій природі. Під час річкового сафарі можна побачити носачів, макак, варанів, зимородків, чапель та інших птахів.

Для Брунею це типовий контраст: поруч із міською тишею починається простір, де природа залишається майже незміненою. Саме тому країна так приваблює тих, хто шукає не гучні курорти, а спокійні та несподівано різноманітні маршрути.

Яким є повсякденне життя брунейців?

Щоденний побут у Брунеї легко впізнати за мечетями, ринками просто неба та ароматами традиційних страв. Одна з найвідоміших страв країни – амбуят, липка маса із сагового крохмалю, яку їдять бамбуковими паличками та вмочують у кисло-гострий соус.

Свята тут теж мають особливу вагу. Під час Харі Рая Айділфітрі родини відчиняють свої домівки для гостей, а Національний день 23 лютого в столиці відзначають парадами та культурними виступами.

У ці дні особливо помітний і традиційний одяг. Найвідомішим вважають каїн тенунан – тканину зі складним плетінням золотих і срібних ниток, техніку виготовлення якої передають у спадок.



Приготування традиційної брунейської їжі / Фото CNN

Куди їхати за пляжами і джунглями?

За межами столиці популярними місцями відпочинку є пляжі Муара та Мераганг. Саме тут прибережні води підтримують коралові рифи й різноманітне морське життя, а для дайверів доступні місця біля затонулих кораблів.

Ще далі на схід лежить Тембуронг – округ, де мандрівники пересідають у традиційні човни й рухаються мілководними річками через густі хащі. Маршрут веде до Національного парку Улу Тембуронг, одного з найбагатших на біорізноманіття куточків країни.



Мандрівка до Улу Тембуронга / Фото CNN

З підвісних стежок серед крон відкривається зовсім інший Бруней – зелений, тихий і майже первозданний. Нижче тягнуться річки, водоспади та лісові маршрути, якими користуються і місцеві, і туристи, а каяки та тюбінг лише додають пригоди.

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