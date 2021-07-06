Командир літака Ан-225 Мрія пояснив, чому "здуло" паркан у Великій Британії

Під час злету найбільшого у світі Ан-225 Мрія у Великій Британії "здуло" паркан. Капітан лайнера пояснив, що причиною тому є особливості двигуна та потреба прогрівати літак перед зльотом.

Він також зазначив, що цей випадок не є унікальним. Оскільки він обумовлений технічними характеристиками повітряного судна.

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Що відомо про причину інциденту

Командир екіпажу лайнера-гіганта Дмитро Антонов пояснив, що огорожу знесло від повітряних реактивних струменів. Вони утворюються під час прогріву двигуна.

Щоразу перед вильотом гріємося 6 хвилин. 2 хвилини на режимі малого газу, 2 хвилини на режимі 0,45, і 2 хвилини на режимі 0,7. Це така особливість двигунів Д-18,

– пояснив шеф-пілот Мрії.

Саме в піковий момент прогріву й сталося руйнування паркану біля летовища.

Дмитро Антонов зазначив, що необхідність цієї процедури для літака часто заважає нормальному функціонуванню злітних смуг. Тому Мрію часто тримають на окремій доріжці, щоб інші лайнери могли приземлитися.

Пояснення командира: відео