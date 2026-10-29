Місто, як з різдвяної листівки: що побачити в Кольмарі у грудні

Якщо хочеться побачити місто, схоже на різдвяну листівку, тоді варто відвідати Кольмар в ельзаському регіоні Франції неподалік німецького кордону. Святковий сезон тут починається вже наприкінці листопада, коли вулиці наповнюються запахом смажених каштанів і глінтвейну.

Кольмар приваблює не одним великим ярмарком, а кількома тематичними локаціями, що розташовані в різних частинах міста, пише Travel Off Path.

Які локації варто побачити у Кольмарі?

Площа Домініканів. Ринок розташований біля церкви XIV століття. Увечері вітражі та святкове освітлення створюють особливу атмосферу. Тут продають прикраси й вироби ручної роботи, а зігрітися можна гарячим глінтвейном.

Площа Сьєрн-Дуан. Біля фонтану Швенді, поруч зі старовинною митницею Койфхус, працюють торгові ятки місцевих майстрів. Вони пропонують вироби з видутого скла, дерев’яні сувеніри та кераміку.

Маленька Венеція. Це один з наймальовничіших районів міста. Святкові вогні тут відбиваються у каналах, а фахверкові будинки прикрашають сосновими гілками. Тут приємно гуляти ввечері, фотографувати краєвиди й купувати бределе – традиційне ельзаське різдвяне печиво.

Площа Жанни д’Арк. Цей ярмарок присвячений місцевій кухні, де можна скуштувати в’ялене м’ясо, свіжі сири, фуа-гра та крафтове пиво.

Як виглядає Кольмар у грудні: дивіться відео

Крім ярмарків, Кольмар пропонує ще інші способи знайомства з культурою Ельзасу. Після прогулянок варто зайти до традиційної таверни, відвідати пекарню чи придбати місцеві сувеніри.

У різдвяну пору тут тисячі світлодіодів прикрашають вулиці й підсвічують історичні фасади. Туристам тут радять завітати до ельзаських закладів, які називають вінштубами, а також спробувати традиційний дріжджовий пиріг кугельхопф.

У місцевих крамницях рекомендовано придбати керамічні вироби з квітковими орнаментами та зображенням лелек. Щоб застати різдвяні ярмарки у розпалі, поїздку радять спланувати від кінця листопада і до початку Різдва.