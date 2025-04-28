На море, шопінг чи в пустелю: коли найкраще летіти в ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати – це символ люксових брендів, мегаполісів посеред пустелі та розкішного відпочинку. Щоб повністю насолодитися відпусткою у цій екзотичній країні, потрібно обрати найкращий сезон.

Клімат в ОАЕ – сухий та спекотний. Влив пустелі та Перської затоки відчувається тут настільки, що влітку повітря може прогріватися до +45 градусів. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Мають знати всі, хто наважиться: поради для туристів у Північній Кореї

Найкомфортніша температура – взимку

Саме взимку ОАЕ найбільш привабливі для туристів. Поки в європейських країнах панують морози і сніг, тут – ідеальне "літо". Стовпчики термометрів тримаються на позначці +22...+27 градусів вдень та +16 вночі. Саме взимку найкращий час для екскурсій, піших прогулянок та сафарі по пустелі. Влітку та весною також можна побачити пустелю, однак повітря буде дуже спекотних, а піщані дюни – розжарені, не кожен витримає таку поїздку.

Зима – це ще й чудовий час для шопінгу, адже січні в Дубаї відбувається Dubai Shopping Festival.

На пляж – весною

У березні повітря в ОАЕ починає стрімко прогріватися. Загалом весна – ідеальний час для пляжного відпочинку. Температура повітря коливається у межах +25...+35 градусів, а вода у морі прогрівається до +25...+28 градусів. Така погода чудово підходить для того, щоб ніжитися на сонечку і купатися у теплих водах Перської затоки.



Клімат в ОАЕ / Фото Waqas Saeed, Pexels

Літо в ОАЕ

Влітку точно не варто летіти на море в ОАЕ, оскільки у цей період спека тут нестерпна. Більшість часу доведеться проводити у готелі або торгових центрах, де на повну потужність працюють кондиціонери. Червень – серпень не підійдуть для активних прогулянок чи навіть пляжного відпочинку, адже температура води в морі прогрівається до +33 градусів, що є не дуже освіжаючим.

Погода в ОАЕ восени

З вересня погода у пустельній країні стає комфортнішою, а пляжі – знову заповнені туристами. Стовпчики термометрів опускаються до +28...+36 градусів, а вода у морі стає на кілька градусів прохолоднішою, хоча й залишається дуже теплою.

То ж, якщо ви хочете в ОАЕ, щоб засмагати на пляжі і купатися в морі, обирайте для відпустки весну або осінь.