Встигніть зловити момент: коли бронювати відпустку в Туреччині, щоб було найдешевше

Відпустка у Туреччині може обійтися значно дешевше, якщо обрати правильний момент для бронювання. Адже вартість відпочинку залежить не лише від місяця подорожі, а й від того, наскільки заздалегідь туристи бронюють готелі та авіаквитки.

Якщо ви плануєте відпустку на морі у Туреччині наступного літа й водночас прагнете зберегти частину бюджету, то варто заздалегідь спланувати поїздку й впіймати найвигідніший період для бронювання. Детальніше розповів туристичний агент Артем Козловський.

Коли бронювати відпочинок у Туреччині?

За словами експерта, найвигідніші пропозиції на проживання у готелях з'являються після закриття високого сезону, тобто після закінчення осінніх канікул у школах. Туристи повертаються додому, а готелі починають готуватися до майбутнього сезону й пропонують найвигідніші ціни. Водночас чим ближче до літа, тим більше зростатиме вартість відпочинку й зменшуватиметься кількість вільних номерів у хороших готелях.

Починаючи з перших чисел листопада і ближче до Чорної п'ятниці, можна знайти найвигідніші тарифи на деякі готелі. Для бронювання потрібно внести лише 10% від вартості туру. Ціна буде зафіксована і вже не зміниться,

– розповів турагент.

Решту суми потрібно буде доплатити за 2 тижні до відпустки. Якщо ж плани поміняються, то тур можна анулювати.

Зверніть увагу! Відпочинок у Хорватії, Чорногорії чи Греції на наступне літо можна бронювати вже в жовтні, адже тут сезон завершується раніше.

Отже, щоб відпочинок у Туреччині не вдарив по гаманцю, варто подбати про бронювання заздалегідь і не відкладати вибір готелю до останнього моменту. Найвигідніша пропозиція не обов'язково з'являється за кілька днів до вильоту: раннє бронювання дозволяє отримати кращу ціну, більший вибір готелів і зручніші дати відпочинку.

Тим, хто планує літню подорож до Туреччини, варто вже зараз стежити за пропозиціями туроператорів та порівнювати ціни на різні дати.