У якому році аеропорти можуть наздогнати "доковідний" пасажиропотік: оптимістичний прогноз

Лише у 2024 році українські аеропорти зможуть відновити "доковідний" пасажиропотік в 25 мільйонів чоловік. І це оптимістичний прогноз.

Про це заявив глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".

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За словами політика, з 2016 по 2019 рік пасажиропотік в Україні виріс в два рази.

Це найбільші темпи зростання в Європі, які тільки були. Це дуже потужно і доводить те, що потенціал його подальшого зростання в Україні після відновлення "доковідного" періоду - колосальний,

– заявив Хомяков.

Згідно з песимістичним прогнозом, в 2024 році українським аеропортам вдасться відновити пасажиропотік тільки на рівні 18 мільйонів пасажирів.

Хомяков додав, що в Україні зараз існує низький рівень авіамобільний населення – 0,5. У Молдові він становить 0,8, Румунії – 1,1, Польщі – 1,2.

Якщо ми вийдемо на рівень Польщі – це буде вже 45 мільйонів пасажирів на рік,

– додав політик.