У якому році аеропорти можуть наздогнати "доковідний" пасажиропотік: оптимістичний прогноз

Джерело:24 канал
Лише у 2024 році українські аеропорти зможуть відновити "доковідний" пасажиропотік в 25 мільйонів чоловік. І це оптимістичний прогноз.
Про це заявив глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура".
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За словами політика, з 2016 по 2019 рік пасажиропотік в Україні виріс в два рази.
Це найбільші темпи зростання в Європі, які тільки були. Це дуже потужно і доводить те, що потенціал його подальшого зростання в Україні після відновлення "доковідного" періоду - колосальний,
– заявив Хомяков.
Згідно з песимістичним прогнозом, в 2024 році українським аеропортам вдасться відновити пасажиропотік тільки на рівні 18 мільйонів пасажирів.
Хомяков додав, що в Україні зараз існує низький рівень авіамобільний населення – 0,5. У Молдові він становить 0,8, Румунії – 1,1, Польщі – 1,2.
Якщо ми вийдемо на рівень Польщі – це буде вже 45 мільйонів пасажирів на рік,
– додав політик.
Також міністр культури Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери можна розраховувати не раніше 2023 року. Ще Міністерство культури та інформаційної політики планує розробити туристичну мапу України та модернізувати туристичну сферу.