Міжнародний аеропорт "Ужгород" повноцінно відновить роботу: відома дата

Міжнародний аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу. Вже з 1 червня звідти один з українських авіаперевізників здійснюватиме регулярні рейси.

Це буде національна авіакомпанія "Роза Вітрів". Проте до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.

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Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 5 червня 2021 року набуває чинності угода між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки.

Підписання цього договору сприяє зміцненню відносин України та Словаччини у сфері цивільної авіації та розширює можливості міжнародних авіаперевезень, зокрема з аеропорту "Ужгород".

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