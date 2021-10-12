З Києва до Грузії від 78 євро у два боки: Bees Airline пропонує вигідні тарифи

Українська авіакомпанія Bees Airline постійно розширює свою польотну програму. Вже з жовтня авіаперевізник запустив рейси до Грузії.

Туристи можуть вирушити з Києва до Тбілісі та Батумі. До того ж зараз за цими напрямками Bees пропонує хороші тарифи.

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Вигідні тарифи з Києва до Грузії від Bees Airline

Авіакомпанія пропонує хороші тарифи на прямі перельоти із Києва до Тбілісі та Батумі. Полетіти у два боки можна від 78 євро (2 424 гривень). У вартість входить тільки ручна поклажа вагою 7 кілограмів.

Квитки з такими цінами доступні на різні дати з листопада 2021 року до березня 2022 року.

Дешеві квитки до Грузії можна забронювати на сайті авіакомпанії Bees Airline. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

Нагадаємо, польоти до Тбілісі здійснюються чотири рази на тиждень, а до Батумі двічі на тиждень з Аеропорту "Київ".

Вартість відпочинку в Грузії

Пакетні тури у незабутню Грузію коштують в середньому 15 000 гривень з людини, але можна знайти й більш бюджетні варіанти. Наприклад, номер у чотиризірковому готелі лише зі сніданком коштує 11 – 13 тисяч гривень.

Якщо ж ви захочете самостійно організувати поїздку до Грузії, то проблем з цим не повинно виникнути. З українських міст до Батумі та Тбілісі літають ще МАУ та SkyUp.

Умови в'їзду до Грузії

Перед тим, як вирушити до Тбілісі чи Батумі, слід перевірити правила в'їзду для туристів.

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;

невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.