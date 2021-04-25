У Кіпрі вводять жорсткий карантин: які обмеження будуть для туристів

У Кіпрі запровадили новий локдаун на два тижні між 26 квітня та 9 травня через ситуацію з коронавірусом.

Нові обмеження поширюються не тільки на громадян острова, а й туристів, які в цей час знаходитимуться на Кіпрі.

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Локдаун буде скасовано 10 травня, але для відвідування завантажених людьми місць знадобляться негативні тести, вакцинація або підтвердження про те, що людина перехворіла протягом останніх трьох місяців.

Торгові центри, школи, тренажерні зали, непродуктові магазини і розважальні заклади будуть закриті. Бари та ресторани зможуть працювати на доставку.

"Ми не можемо залишатись байдужими до зростаючої кількості інфекцій разом з інтенсивним тиском на систему охорони здоров'я через велику кількість госпіталізацій", – сказав міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну.

Нові заходи передбачають комендантську годину з 21.00 до 5.00, за винятком людей, які їдуть на роботу або до лікаря.

Зараз туристам можливий вихід за територію готелю можливий після отримання авторизації два рази в день, то після початку локдауна буде дозволена тільки одна прогулянка в день.

Туристи обов'язково повинні отримати дозвіл, в іншому випадку їх може оштрафувати поліція.