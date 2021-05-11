Кіпр оновив правила для туристів: що варто знати кожному мандрівнику

Станом на 11 травня Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". Окрім того, у країні змінили правила в'їзду та перебування для туристів.
Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з країн 4 епідеміологічних зон: зеленої, помаранчевої, червоної та сірої. Найпростіше потрапити на Кіпр буде туристам зі "зелених" країн.
Актуально Без ПЛР-тесту і карантину: Кіпр відкривається для вакцинованих від COVID-19 туристів із 65 країн
Їм не потрібно навіть здавати ПЛР-тест. Достатньо лише заповнити форму Cyprus Flight Pass.
Правила для людей з "помаранчевих" країн
Здати ПЛР-тест не пізніше, аніж за 72 години до вильоту, і завантажити його результат на платформу Cyprus Flight Pass, а також – заповнити там відповідну форму.
Окрім того, деякі категорії людей зможуть пройти тестування вже на території Кіпру.
Таку можливість надають:
- громадянам країни або членам їхніх сімей,;
- легальним резидентам Республіки;
- людям, які можуть в'їхати на Кіпр відповідно до Віденської конвенції;
- громадянам країн, МОЗ яких обґрунтує неможливість проведення ПЛР-тесту.
Правила для людей з "червоних" країн
- Заповнити форму Cyprus Flight Pass.
- Здати ПЛР-тест не пізніше, аніж за 72 години до вильоту.
- Здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр.
Деякі люди також зможуть пройти тестування лише на території Кіпру. Мовиться про громадян країни, легальних резидентів Республіки та людей, прибуття яких регламентує Віденська конвенція;
Правила для людей з "сірих" країн
- Заповнити форму Cyprus Flight Pass.
- Здати ПЛР-тест не пізніше, аніж за 72 години до вильоту.
- Провести на карантині 14 днів або здати ПЛР-тест на десятий день самоізоляції.
Виїзд з країн сірої зони дозволили лише:
- громадянам Кіпру та їхнім родичам;
- людям, які легально проживають у країні;
- громадяни ЄС та Європейської Економічної Зони;
- людям, які мають право в'їхати на Кіпр відповідно до Віденської конвенції;
- жителі третіх країн, які отримають спеціальний дозвіл від влади Кіпру.
Чи вакцинація є обов'язковою для мандрівки на Кіпр
Наразі щеплення не є обов'язковою умовою для мандрівки.
Проходження вакцинації не є обов'язковою умовою для подорожі, однак сертифікат про
щеплення буде прийнятий як додатковий фасилітатор для подорожей,
– мовиться у повідомленні.
Ці умови є чинними для країн ЄС, країн з Європейського економічного простору, Вірменії, Бахрейну, Білорусі, Канади, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, Йорданії, Кувейту, Лівану, Катару, Росії, Саудівської Аравії, Сербії, Швейцарії, України, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великобританії та США.