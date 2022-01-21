Кількість авіарейсів в ЄС значно скорочується: з чим це пов'язано

Впродовж перших тижнів 2022 року спостерігається значне скорочення європейських авіарейсів. Про це свідчить останній звіт Євроконтролю.

Падіння авіатрафіку в ЄС пов'язано зі швидким поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Європейський авіатрафік падає через "Омікрон"

Євроконтроль навів цифри європейського мережевого трафіку, які показали, що з 10 до 16 січня на континенті в середньому здійснювалося 16 973 рейси на день. Згідно з цифрами, кількість щоденних рейсів зменшилася на 33% у порівнянні з допандемічним періодом.

Дані свідчать про те, що за останній тиждень трафік з ЄС досягнув лише двох третин рівня 2019 року.

Трафік у мережі Євроконтролю різко знизився цього місяця – 16 973 рейси на день за останній тиждень, лише дві третини від рівня 2019 року,

– написав у своєму Twitter генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

Крім того, цифри показали, що через поширення "Омікрону" та запровадження суворих правил в'їзду в більшості країн, основні оператори зареєстрували на 57% менше рейсів впродовж останнього тижня, ніж за аналогічний період 2019-го.

Які авіакомпанії страждають найбільше

Найбільш помітне падіння авіатрафіку спостерігається у лоукостерів:

Ryanair зафіксував падіння на 43% за останні два тижні;

зафіксував падіння на 43% за останні два тижні; Wizz Air зі зниженням на 34%;

зі зниженням на 34%; EasyJet зі зниженням на 57%.

При цьому такі авіаперевізники, як Turkish Airlines (-3%), Pegasus (-4%), SAS (-5%) та KLM (-11%) зафіксували менше падіння протягом останніх семи днів.

За даними звіту, Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, Туреччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія та Польща були найзавантаженішими за кількістю перельотів.