Не лише Краків і Варшава: яке польське місто може здивувати туристів

Не всі туристи знають, що польське місто Кельце може здивувати великою кількістю цікавих локацій. Тут є мальовничі природні заповідники, історичні пам'ятки, музеї та затишні місця для прогулянок.

Як розповідає StayPoland.com, за понад 900 років існування у Кельці збереглося чимало історичних пам'яток. Тому не варто обмежуватися лише популярними містами, такими як Варшава, Краків чи Вроцлав.

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Що подивитися туристу у Кельце?

Знайомство з містом найчастіше починають із ринкової площі, старовинного собору та Єпископського палацу. Окрім архітектурних перлин, Кельце пропонує туристичні маршрути, велосипедні доріжки, рекреаційні зони та багато місць для активного відпочинку. Протягом року тут також проходять ярмарки і виставки, а численні кафе та ресторани роблять подорож ще комфортнішою.

Однією з найцікавіших локацій міста вважається заповідник Кадельня. Колишній кар'єр перетворили на природний комплекс із печерами, геологічними пам'ятками та амфітеатром. Особливо ефектно він виглядає у вечірній час завдяки підсвічуванню.



Заповідник Кадельна / фото Andrzey Karbownik

Також варто відвідати палац краківських єпископів та кафедральний собор. Це одна з найвідоміших історичних пам'яток Кельце, поруч із якою розташований красивий Італійський сад. Для прогулянок ідеально підійде вулиця Сенкевича – головна пішохідна артерія міста з кафе, ресторанами та атмосферними будівлями.

Центр геоосвіти / фото Kielce Travel

Любителям науки буде цікаво завітати до центру геоосвіти, де можна дізнатися більше про геологічну історію регіону та відвідати 5D-кінотеатр.

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Для сімейного відпочинку підійде музей іграшок та ігор, де представлена велика колекція старовинних і сучасних іграшок. А тим, хто цікавиться історією, варто відвідати центр патріотичної та громадянської рефлексії, експозиція якого розповідає про минуле міста та боротьбу за незалежність.

Міський парк / фото Agencja Wyborcza.pl

Завершити прогулянку можна у міському парку – одному з найстаріших у Польщі. Тут є озеро, зелені алеї та затишні місця для відпочинку, що робить його чудовою локацією для неспішної прогулянки.