Казахський авіаперевізник літатиме з Києва до Делі: деталі маршруту

Казахський авіаперевізник Air Astana з 15 грудня запустив пересадки з Києва в Делі через свій базовий аеропорт в Алмати.

Новий маршрут став можливим, оскільки авіакомпанія вирішила відновити польоти в Індію, які були тимчасово призупинені у 2020 році через карантинні обмеження.

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Що відомо про маршрут

Air Astana запустила польоти з Києва до Делі / Фото avianews

Час пересадки на шляху з України до Індії становить 1 годину 15 хвилин, у зворотному напрямку – 2 години 40 хвилин.

Стикування рейсів Київ – Алмати та Алмати – Делі передбачені 2 рази на тиждень щопонеділка та щосереди з прильотом наступного дня. Повернутися в Україну можна буде раз на тиждень щосуботи.

Пересадка з Києва в Делі, Вильоти щопонеділка та щосереди:

Виліт із Києва о 21:40 – прибуття в Алмати о 06:35;

пересадка 1 година 15 хвилин;

виліт з Алмати о 07:50 – прибуття у Делі об 11:10.

Пересадка з Делі до Києва, Вильоти щосуботи:

Виліт з Делі о 12:20 – прибуття в Алмати о 16:40;

пересадка 2 години 40 хвилин;

виліт з Алмати о 19:20 – приліт у Київ о 20:40.

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Допомогу в транзиті в Алмати пасажирам надають співробітники Air Astana. Вони зустрічають мандрівників, які летять з пересадкою, і відводять їх до транзитної зали, зазначили в авіакомпанії.

Пасажири всіх класів отримують безплатне харчування / Фото avianews

Пасажири всіх класів отримують безплатне харчування, дорожні набори та доступ до індивідуальної розважальної системи з фільмами та серіалами.

Умови в'їзду в Індію

Для польотів з України до Індії через Алмати Казахстан не потребує додаткових тестів. Пасажири мають лише виконати правила країни призначення – Індії. Вони передбачають обов'язковий ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Після прильоту невакциновані пасажири додатково повинні пройти повторний тест та вирушити на самоізоляцію.