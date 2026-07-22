Де покататися на сапах біля Львова: топ 3 мальовничі локації з актуальними цінами
Літо – це ідеальний час, щоб спробувати відпочинок на воді, який поєднує легку фізичну активність, мальовничі краєвиди та повне перезавантаження. Поблизу Львова є кілька місць, де можна взяти напрокат сап-дошку й провести кілька годин або навіть цілий день на озері.
Неподалік Львова працює одразу кілька локацій, де можна орендувати сап-дошку або долучитися до організованого сплаву. 24 Канал зібрав 3 варіанти, які можуть стати чудовою ідеєю для літнього вікенду.
Де можна вирушити на сплав сапами озером Наварія?
Однією з найпопулярніших локацій для сапбордингу біля Львова є озеро Наварія, розташоване приблизно за 5 кілометрів від міста. Тут щодня проводять організовані сплави тривалістю від двох до трьох годин. Перед початком учасники проходять короткий інструктаж, отримують усе необхідне спорядження: сап-дошку, весло та рятувальний жилет.
Сплави відбуваються у різний час доби, тож можна обрати ранкову прогулянку, денний заплив або зустріти захід сонця просто на воді. Організатори зазначають, що сапбординг підійде навіть новачкам, адже дошки достатньо стійкі та прості в керуванні. Під час прогулянки можна активно гребти або ж неспішно насолоджуватися природою. Вартість у 2026 році:
- сплав на одному сапі – 500 гривень;
- сплав вдвох на одному сапі – 700 гривень (за умови, що загальна вага не перевищує 120 кілограмів).
Адреса розташування: вулиця Берегова, 7, Наварія, Львівська область, 81105.
Де покататися на сапах на Яворівському озері?
Ще одна популярна локація Sirka Camp на Яворівському озері. Тут можна орендувати сапборд на будь-який зручний час: від однієї години до цілого дня. Перед виходом на воду інструктор проводить інструктаж із техніки безпеки, після чого відвідувачам видають дошку, весло та рятувальний жилет.
Локація підходить як для тих, хто лише знайомиться із сапбордингом, так і для тих, хто вже має досвід. У Sirka Camp зазначають, що сапбординг допомагає тренувати баланс, зміцнює м'язи та водночас дозволяє відпочити серед природи. За бажання можна активно плавати або просто дрейфувати озером і насолоджуватися спокоєм. Ціни на оренду:
- 1 година – 500 гривень;
- 2 години – 900 гривень;
- цілий день – 1600 гривень.
Адреса розташування: Unnamed Road, Новий Яр, Львівська область, 81050.
Скільки коштує оренда сапа на озері Барвінок?
Ще один варіант для любителів водного відпочинку – це озеро Барвінок у Новому Роздолі. Тут можна взяти сап напрокат як на кілька годин, так і на весь день. Також доступні ранкові запливи для тих, хто хоче зустріти світанок просто посеред озера. Вартість оренди протягом дня (08:00 – 22:00):
- 1 година – 250 гривень;
- 2 години – 400 гривень;
- 3 години – 500 гривень;
- цілий день – 1000 гривень.
Катання на сапах на озері Барвінок / інстаграм sup_board_barvinok
Окремо пропонують ранковий формат: зустріч світанку (06:00 – 08:00) – 600 гривень за дві години. Цей варіант підійде тим, хто хоче провести час у спокійній атмосфері, насолодитися ранковою тишею або помилуватися заходом сонця на воді.
Адреса розташування: Гранки-Кути, Львівська область, 81658.