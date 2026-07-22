Де покататися на сапах біля Львова: топ 3 мальовничі локації з актуальними цінами

Літо – це ідеальний час, щоб спробувати відпочинок на воді, який поєднує легку фізичну активність, мальовничі краєвиди та повне перезавантаження. Поблизу Львова є кілька місць, де можна взяти напрокат сап-дошку й провести кілька годин або навіть цілий день на озері.

Неподалік Львова працює одразу кілька локацій, де можна орендувати сап-дошку або долучитися до організованого сплаву. 24 Канал зібрав 3 варіанти, які можуть стати чудовою ідеєю для літнього вікенду.

Де можна вирушити на сплав сапами озером Наварія?

Однією з найпопулярніших локацій для сапбордингу біля Львова є озеро Наварія, розташоване приблизно за 5 кілометрів від міста. Тут щодня проводять організовані сплави тривалістю від двох до трьох годин. Перед початком учасники проходять короткий інструктаж, отримують усе необхідне спорядження: сап-дошку, весло та рятувальний жилет.

Сплав озером Наварія / фото Kava.ua

Сплави відбуваються у різний час доби, тож можна обрати ранкову прогулянку, денний заплив або зустріти захід сонця просто на воді. Організатори зазначають, що сапбординг підійде навіть новачкам, адже дошки достатньо стійкі та прості в керуванні. Під час прогулянки можна активно гребти або ж неспішно насолоджуватися природою. Вартість у 2026 році:

сплав на одному сапі – 500 гривень;

сплав вдвох на одному сапі – 700 гривень (за умови, що загальна вага не перевищує 120 кілограмів).

Адреса розташування: вулиця Берегова, 7, Наварія, Львівська область, 81105.

Де покататися на сапах на Яворівському озері?

Ще одна популярна локація Sirka Camp на Яворівському озері. Тут можна орендувати сапборд на будь-який зручний час: від однієї години до цілого дня. Перед виходом на воду інструктор проводить інструктаж із техніки безпеки, після чого відвідувачам видають дошку, весло та рятувальний жилет.

Сапбординг в Sirka / фото Sirka.ua

Локація підходить як для тих, хто лише знайомиться із сапбордингом, так і для тих, хто вже має досвід. У Sirka Camp зазначають, що сапбординг допомагає тренувати баланс, зміцнює м'язи та водночас дозволяє відпочити серед природи. За бажання можна активно плавати або просто дрейфувати озером і насолоджуватися спокоєм. Ціни на оренду:

1 година – 500 гривень;

2 години – 900 гривень;

цілий день – 1600 гривень.

Адреса розташування: Unnamed Road, Новий Яр, Львівська область, 81050.

Скільки коштує оренда сапа на озері Барвінок?

Ще один варіант для любителів водного відпочинку – це озеро Барвінок у Новому Роздолі. Тут можна взяти сап напрокат як на кілька годин, так і на весь день. Також доступні ранкові запливи для тих, хто хоче зустріти світанок просто посеред озера. Вартість оренди протягом дня (08:00 – 22:00):

1 година – 250 гривень;

2 години – 400 гривень;

3 години – 500 гривень;

цілий день – 1000 гривень.

Катання на сапах на озері Барвінок / інстаграм sup_board_barvinok

Окремо пропонують ранковий формат: зустріч світанку (06:00 – 08:00) – 600 гривень за дві години. Цей варіант підійде тим, хто хоче провести час у спокійній атмосфері, насолодитися ранковою тишею або помилуватися заходом сонця на воді.

Адреса розташування: Гранки-Кути, Львівська область, 81658.