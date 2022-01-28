"Карпатський експрес": з України до Румунії хочуть запустити потяг

Влада Закарпаття планує запустити "Карпатський експрес". Він курсуватиме з України до Румунії.

Маршрут потяга пролягатиме через румунське місто Сігет – Рахів – Ужгород. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

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"Карпатський експрес": деталі запуску

За словами Віктора Микити, у 2022 році на Закарпатті розпочинають роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які вплинуть на економічний сектор області. Серед таких проєктів – залізничне сполучення з Румунією.

Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, – Ужгород – Рахів, який з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом,

– зазначив він.