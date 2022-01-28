"Карпатський експрес": з України до Румунії хочуть запустити потяг
Джерело:фейсбук Віктора Микити
Влада Закарпаття планує запустити "Карпатський експрес". Він курсуватиме з України до Румунії.
Маршрут потяга пролягатиме через румунське місто Сігет – Рахів – Ужгород. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
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"Карпатський експрес": деталі запуску
За словами Віктора Микити, у 2022 році на Закарпатті розпочинають роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які вплинуть на економічний сектор області. Серед таких проєктів – залізничне сполучення з Румунією.
Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, – Ужгород – Рахів, який з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом,
– зазначив він.
Микита додав, що наразі Закарпатська ОДА готує пакет пропозицій та дорожню карту відновлення курсування потягу, серед яких:
- відновлення залізничної та прикордонної інфраструктури за маршрутом курсування потягу;
- ініціювання питання перед вищими органами влади щодо включення проєкту до "Великого будівництва";
- концепт можливого розширення проєкту на Івано-Франківську область та включення за погодженням Прикарпаття до транскордонного діалогу тощо.
В ОДА вже встигли обговорили проєкт "Карпатського експреса" із консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву, який висловив свою підтримку. А у лютому заплановано обговорення цього питання із румунськими партнерами та представниками АК "Укрзалізниці".
Повний текст допису Віктора Микити у Фейсбук:
Відновлюємо діалог щодо можливості запуску "Карпатського експресу".
Поточна соціально-економічна ситуація диктує рішення, які необхідно приймати, та концепти, які потрібно генерувати для створення прориву у тій чи іншій галузі економіки нашого краю.
Одним із таких напрямків є туризм, який об'єднує чималу кількість цікавих думок та проєктів, які, на жаль, через об'єктивні чи суб'єктивні рішення так і не були реалізовані.
Ми ж у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області.
Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, — Ужгород - Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом.
Ця тема стане однією з головних на запланованих зустрічах з нашими румунськими партнерами та представниками АК "Укрзалізниця", які заплановані у лютому в нашому обласному центрі та Бая-Маре в Румунії.
У робочому порядку зазначені питання попередньо обговорили з Консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву під час зустрічі в Ужгороді та отримали підтримку.
Закарпатська ОДА зі своєї сторони готує пакет конкретних пропозицій та дорожню карту відновлення курсування "Карпатського експресу", серед яких:
- відновлення залізничної та прикордонної інфраструктури за маршрутом курсування потягу;
- ініціювання питання перед вищими органами влади щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво";
- концепт можливого розширення проєкту на Івано-Франківську область та включення за погодженням наших колег з Прикарпаття до транскордонного діалогу;
- активізація роботи підрозділів облдержадміністрації, агенцій регіонального розвитку та територіальних громад з питань генерування проєктів, які можуть фінансуватися за кошти ЄС у межах реалізації ініціативи щодо відновлення руху "Карпатського експресу" та інші.
У розробці концепту враховуємо показник економічної ефективності. Сьогодні цим вже займаються фахівці профільного департаменту ОДА та АК "Укрзалізниця". Разом з тим не забуваємо, що на Мараморощині проживає наша громада, яка нараховує близько 25 тисяч людей. У великої кількості з них є родичі з української сторони на Рахівщині, з якими підтримуються постійні контакти.
Роботи дуже багато, тому активно включаємося у роботу з цього питання. Разом з тим упевнений, що після проведення консультацій з нашими румунськими партнерами проєкт отримає спільну дорожню карту з першочерговими заходами.