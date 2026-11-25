На заході України є не лише головна карпатська адреса Святого Миколая, а й кілька міських локацій, де свято набуває зовсім іншого настрою. Деякі з них цього року поєднали дитячі зустрічі з важливою благодійною місією, що додає святу особливого сенсу.

На заході України до Святого Миколая їдуть не в одне місце, а відразу в кілька: головна резиденція працює в Карпатах, а у Львові є кілька локацій, де можна знайти святкову атмосферу для дітей і дорослих, пише 24 Канал.

Що відомо про резиденції Святого Миколая?

Саме Карпати найчастіше називають головним українським напрямком для тих, хто хоче потрапити до Святого Миколая. Під Пістинем, у Косівському районі Івано-Франківської області, працює резиденція, яку вважають основним маєтком святого в Україні. Це не просто святкова декорація, а місце, куди сім’ї приїжджають за зимовою атмосферою, листами, зустрічами та програмами для дітей.

Пістинь давно закріпився на туристичній мапі як одна з найпомітніших точок зимового сезону. Саме тут локація Миколая вписується в карпатський антураж природно: село лежить серед гір, а сама резиденція працює як окрема святкова адреса, куди прямують і місцеві, і мандрівники з інших регіонів. Для заходу України це фактично головний магніт сезону, коли йдеться про поїздку до святого.

Куди навідатися у Львові?

У Львові теж є свої локації, пов’язані зі Святим Миколаєм. Місто пропонує кілька варіантів для тих, хто хоче не їхати далеко в гори, а провести день у святковій атмосфері просто в межах великого туристичного центру. Львівські резиденції зазвичай розраховані на коротший візит: сюди приходять на зустріч із Миколаєм, на дитячі заходи, майстер-класи та святкові програми.

Для міста це логічний формат: Львів у грудні й так живе в режимі ярмарків, вогників і передсвяткової метушні, тож локації Миколая стають частиною загального зимового маршруту. На відміну від Карпат, де акцент роблять на поїздці "до головного маєтку", у Львові ставка робиться на доступність і компактність – сюди зручно заїхати навіть на кілька годин.

Знайти резиденції Святого Миколая у Львові можна на таких локаціях:

LEM Station;

LEOLAND;

Emily Resort;

Dragon Park.

Куди краще поїхати?

Якщо говорити практично, то на заході України є два різні формати поїздки до Миколая. Перший – Пістинь і Карпати, де працює головний маєток святого. Другий – Львів, де є кілька міських локацій для святкових відвідин. Саме це і формує головний вибір для родин: або їхати заради повноцінної зимової мандрівки в гори, або обрати міський варіант без довгої дороги.

Пістинь більше підходить тим, хто хоче саме "поїхати до Миколая" як до окремої події, з поєднанням дороги, природи й святкової програми. Львів же зручний для тих, хто шукає швидший і простіший формат, коли головне – побачити святкову резиденцію, а не планувати окрему подорож на цілий день. У цьому і полягає різниця між карпатською адресою та львівськими локаціями: одна дає відчуття великої зимової поїздки, інші – міське свято без зайвого клопоту.

Чому саме ці точки збирають найбільше уваги?

Пістинська резиденція стала головною не випадково: Карпати самі по собі створюють потрібний настрій, а село Пістинь давно асоціюється з зимовим дитячим туризмом. Львів, своєю чергою, перетворює святкування на частину міського ритму. Тут до Миколая можна потрапити без складної логістики, і саме тому львівські локації мають стабільний попит серед сімей із дітьми.

Як свято допомагає ЗСУ?

Окрім Карпат та загальних львівських маршрутів, святкові локації відкриваються й в інших регіонах заходу України. Зокрема, в Ужгороді резиденція Чудотворця запрацює у старовинній Шелестівській церкві на території місцевого скансену, а також у замку Сент-Міклош у Чинадійові.

Свою резиденцію у 120-річній хаті "Підгір'я" традиційно облаштували й у Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту, де святий прийматиме гостей з 1 до 20 грудня. Також нова святкова локація для малечі вже розпочала роботу в Тернополі.

Важливою особливістю цьогорічних святкувань є потужна благодійна складова. У Львові діє одразу кілька масштабних резиденцій (наприклад, у LEM Station, LEOLAND, Emily Resort та Dragon Park), проте багато з них мають на меті не лише розважити дітей, а й зібрати кошти на добрі справи.

Так, резиденція у Патріаршому домі у Львові, яка очікує близько 5 тисяч відвідувачів, передасть 100% зібраних коштів на благодійність: половину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу – підопічним проєкту "Місто Добра". Благодійні донати для військових також є обов'язковою умовою відвідування резиденції в Ужгородському скансені.

Як пише Твоє місто, завдяки такому формату кожна дитина, яка приходить на зустріч зі Святим Миколаєм, не лише отримує подарунки та дивиться святкові вистави, а й автоматично долучається до великої благодійної ініціативи у складні часи.