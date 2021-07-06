У Карпатах масово зацвіла легендарна червона рута: мальовничі фото

На Чорногірському та Мармароському хребтах масово квітнуть карпатські рододендрони – червона рута. Насолодитися цими квітами можна буде ще понад тиждень.

Цьогоріч цвітіння рододендронів трохи запізнилося через аномально довгу зиму у високогір'ї Карпат. Про це повідомив екскурсовод Сергій Прокоп.

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3 – 4 липня, ми з туристами спостерігали пік цвітіння карпатських рододендронів на Чорногірському хребті біля озера Бребенескул та вершинах двотисячників Ребра й Гутин Томнатик, – каже Прокоп.

Він додав, що зазвичай пік цвітіння рододендронів наставав у 20 числах червня, цьогоріч змістився на початок липня. Триватиме масове цвітіння червоної рути ще близько тижня.

За словами екскурсовода, знайти червону руту в українських Карпатах можна, крім Чорногірського, на Мармароському хребті.

У Карпатах масово зацвіла червона рута / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ​

Рододендрон карпатський – вічнозелений чагарничок, поширений у горах Східної Європи і зокрема в Україні. Його занесено до Червоної книги України.

Найвідоміша народна назва карпатського рододендрона – червона рута, яка є міфічною квіткою карпатських повір'їв. Стверджують, що саме про цю рослину написав свою легендарну пісню композитор Володимир Івасюк.

Лікарська рослина, в народних легендах – чаклунська, місцеві жителі переповідають: якщо дівчина подарує червону руту хлопцю, той закохається назавжди і не розлюбить ніколи.

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