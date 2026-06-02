В Ірані існує унікальне село, де люди живуть просто у скелях: чим воно дивує туристів

Деякі місця у світі виглядають настільки незвично, що важко повірити у їхнє існування. Особливо коли мова йде про поселення, яке століттями зберігає свій особливий вигляд і досі приваблює туристів з різних країн.

У світі існує чимало незвичайних поселень, однак деякі з них можуть справді здивувати навіть досвідчених мандрівників. Одним із таких місць є село Кандован в Ірані – це стародавнє печерне поселення, де люди і досі живуть просто у скельних будинках.

Що відомо про село Кандован в Ірані?

Як розповідає History Hit, Кандован розташований на північному заході Ірану у провінції Східний Азербайджан. Поселення відоме своєю незвичною архітектурою, адже будинки тут буквально вирізані у вулканічних скелях. Через особливу форму ці утворення часто порівнюють із вуликами. Вважається, що село було засноване наприкінці 13 або на початку 14 століття, хоча деякі дослідження припускають, що самі печерні житла можуть бути набагато старішими, їм навіть приписують вік до 7000 років.

Історики припускають, що спочатку печери використовувалися як прихисток для людей, які тікали від монгольських вторгнень. Такі скельні будинки допомагали ховатися від небезпеки, а також підтримували комфортну температуру: влітку всередині було прохолодно, а взимку тепло. Згодом люди залишилися тут жити постійно, і місце перетворилося на повноцінне село.

Особливістю Кандована є так звані "карани" – конусоподібні скелі, всередині яких облаштовані кімнати. Мешканці вручну вирізали у камені приміщення, робили вікна та навіть прикрашали їх кольоровим склом. Сьогодні у Кандовані досі живуть люди, приблизно 117 сімей. Саме тому його часто називають єдиним у світі печерним селом, яке залишається населеним донині.



Cело Кандован в Ірані / фото TripAdvisor

Останніми роками Кандован став популярним туристичним напрямком. Тут з'явилися готелі, ресторани та екскурсії для туристів, які хочуть побачити незвичні скельні будинки зблизька. Село розташоване неподалік міста Тебріз – це приблизно за 55 кілометрів. Найзручніше дістатися сюди автомобілем, однак також можна доїхати мікроавтобусом до міста Оску, а звідти є таксі до самого Кандована.