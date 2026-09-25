Острів Фуертевентура й справді виглядає вдалою ідеєю для тих, хто хоче втекти від осінньої прохолоди без далеких перельотів, пише Express. Тут поєднуються теплий океан, довгі пляжі та ландшафти, які не набридають навіть під час короткої відпустки.

Чим Фуертевентура приваблює восени?

У жовтні на Фуертевентурі тримається м’яка погода, тож острів підходить не лише для засмаги, а й для спокійних прогулянок. Саме це й робить його особливо привабливим для осінніх мандрівників, які хочуть більше, ніж просто лежати на пляжі. Середня мінімальна температура тут близько 20 градусів тепла, а максимальна – близько 26 грудусів тепла.

Фуертевентура вирізняється серед Канарських островів великою кількістю відкритих просторів і природних пейзажів. Тут легко чергувати пляжний відпочинок із маршрутами вздовж узбережжя та оглядом вулканічних ландшафтів. Загальна довжина пляжів перевищує 150 кілометрів.

Серед найпопулярніших місць для прогулянок називають узбережжя Коста-Кальма, півострів Хандія та дюни Корралехо. Такі локації підходять тим, хто любить поєднувати море з активним відпочинком і не женеться лише за курортним форматом.

Що варто побачити на острові окрім пляжів?

Окремої уваги заслуговує Бетанкурія – колишня столиця Фуертевентури. Це невелике містечко з традиційною канарською архітектурою, яке додає острову більш культурного звучання.

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Для осінньої поїздки це важлива перевага: у мандрівника з’являється вибір між морем, природними маршрутами та спокійними історичними локаціями. Саме тому острів часто сприймають як напрямок, де можна відпочити без метушні.

Як виглядає Фуертевентура: дивіться відео

Фуертевентура підходить не лише для тих, хто хоче провести день на пляжі. Восени тут особливо зручно поєднувати купання, прогулянки та короткі виїзди до природних і історичних пам’яток.

Які місця треба обов'язково побачити: дивіться відео

Враховуючи те, що Фуертевентура залишається одним із найтепліших напрямків у жовтні, сюди точно варто приїхати тим, хто продовжити літо ще на кілька тижнів.

Шукати тепло у жовтні туристи можуть трішки ближче – в Албанії. Ксаміл на південному узбережжі пропонує тепле море та нижчі ціни на відпочинок на початку жовтня. До місця можна дістатися через грецький острів Корфу або з Тирани, а проживання у готелях коштує від 35 до 60 доларів за ніч.