Канада відкриває кордони для вакцинованих туристів: умови в'їзду

На офіційному сайті уряду Канади розмістили заяву про відкриття кордонів для щеплених туристів з 5 липня. Документи про вакцинацію мають бути англійською, французькою або мати завірений переклад на одну з цих мов.

Але в посольстві України в Канаді уточнили, що обмеження стосуються лише громадян цієї країни або ж осіб, які мають дозвіл на постійне проживання. Тому українцям попри відкриття кордону все одно доведеться здавати ПЛР-тести та відбувати 14-денну самоізоляцію.

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Які нові правила в'їзду в Канаду

Канадський уряд визнав чинними вакцини вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson). Повний комплекс щеплень має бути введений щонайменше за 2 тижні до прильоту в країну.

Починаючи з 5 липня, повністю вакциновані мандрівники, яким дозволено в’їхати в Канаду, не будуть підпадати під федеральну вимогу про карантин або проходження тесту на COVID-19 на восьмий день,

– мовиться у заяві.

У туристів не має бути симптомів коронавірусу. Вони мають мати паперові або електронні документи про вакцинацію. Їх необхідно надати в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Додаткове спрощення умов полягає в тому, що особи, які потрапляють до Канади через авіасполучення, звільняються від самоізоляції у визначених урядом готелях.

Для мандрівників, які не пройшли повний курс щеплень, в’їзд до Канади заборонений.