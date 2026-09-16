Не через брак вільних столиків: чому італійці п'ють каву стоячи

Кожен турист, який відпочивав в Італії, міг помітити одну особливість в місцевих кав’ярнях. Замість звичного для нас кавування за столиком, місцеві п’ють каву біля барної стійки, і на це є певна причина.

Італійський бар дещо відрізняється від більшості європейських, пише Interia Kobieta. У ньому італійці можуть випити вранці каву, в обід забігти на бутерброд, а вже ввечері з друзями тут прийти на аперитив.

Чому італійці п’ють каву стоячи?

Однак традиційно ранковий прийом відвідувачів починається з чашки еспресо, яку випивають за кілька ковтків. На корнетто (випічку, що нагадує круасан) доведиться чекати всього лиш 3 – 4 хвилини.

Саме тому італійці не звикли сідати за столик, бо просто не бачать в цьому сенсу. Кава випивається за мить, а тістечко можна з’їсти за кілька укусів.

Для італійців кава є улюбленим напоєм, тому почати ранок без неї майже неможливо. Чимало місцевих під час ранкового кавування за барною стійкою проводять невеличкий смол-ток, заряджаючи себе та інших на позитивний настрій.



Італійці вранці п'ють чашку еспресо / Фото Pexels

Професійну кавову машину не всі собі можуть дозволити, тому вранці італійці забігають в кав’ярню неподалік дому, щоб насолодитися смаком напою та атмосферою навколо.

Крім того, еспресо має доступну ціну. Тривалий час чашечка кави коштувала лише 1 євро, і лише зараз ціна зросла подекуди від 1,20 до 1,50 євро. Проте це все ще та сума, яка для італійців не є високою, тому вони без вагань можуть дозволити собі щодня ранкову каву.

Втім, швидкість випивання кави – не єдина причина. Власник бару в Апулії назвав ще одне пояснення.

До мого бару завжди приходять одні й ті самі обличчя, багато з них живуть самі. Вони приходять сюди не лише на каву, а й поспілкуватися. Тож вони стоять біля стійки, і ми розмовляємо. Ми знаємо одне одного роками, я пам’ятаю кожне замовлення постійного клієнта – їм навіть не потрібно нічого замовляти, я просто знаю, що їм дати,

– зазначив чоловік.

Італійські бари є такими собі центрами соціального життя. Туристи знають наскільки гамірно в ресторанах, кав’ярнях чи будь-яких інших закладах. Італійцям важливо не лише смачно поїсти, але й поговорити та гарно провести час.

Мандрівники заради цікавого досвіду теж можуть приєднатися до італійського звичаю й замовити каву на барній стійці. Та якщо в туристів є час, можна без проблем сісти за столиком й насолодитися повністю атмосферою та смаками.