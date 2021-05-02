Розпродаж для туристів: в італійській Сицилії продають будинки за 1 євро

Уявіть, що у вас є можливість придбати будинок, який вартує приблизно 4 000 євро, за 1 євро. Саме таке пропонують в Сицилії.

Річ у тім, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу туризм страждає по всьому світу, проте особливо криза відчувається саме в Італії. Оскільки більша частина прибутків країни – туризм.

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Аби якось відновити інтерес до подорожей, в Італії розпочали продавати нерухомість за 1 євро. Раніше таку ініціативу створили в комуні Чінкуефронді в регіоні Калабрія та у місті Троїна. Відтепер до цього долучилось ще й місто Кастільйоне-ді-Сицилія.

Зазначається, що у рамках розпродажу планують продати 900 будинків. Ціна залежить від стану житла. Будинки розташовані у старій частині міста на східному узбережжі Сицилії біля вулкана Етна.



На Сицилії продають будинки за 1 євро / Фото: Getty Images

Нам потрібно врятувати величезну архітектурну спадщину, сповнену історією. Зрештою занадто багато людей виїхали, залишивши після себе купу старих мальовничих будинків, багато з яких навіть належать до епохи Відродження, – каже мер міста Антоніо Камарда.

Ціна деяких будинків сягає 4 000 євро. Якщо одне житло цікавитиме багатьох, на нього влаштують аукціон.

Що потрібно для придбання?

Насамперед необхідно звернутись до мерії міста та повідомити про свої плани. Вам доведеться розповісти, як саме ви хочете відновити будинок.

Крім того, необхідно оформити страховий поліс на суму 4 000 євро. Відтак власник нового будинку може сплачувати лише за ремонт житла, а нерухомість отримує майже за безцінь.