Найкрасивіші курорти Італійської Рив’єри: ці місця закохують з першого погляду

У літню пору інтерес туристів до Італійської Рив’єри помітно зростає, тому для тих, хто збирається в прибережні міста Лігурії, розповідаємо про розкішні локації, які точно вартують уваги.

За останній місяць пошук за запитом "міста Італійської Рив'єри" за даними Citalia зріс аж на 5000%. Насправді досвідчені туристи знають за чим саме їдуть в Лігурію.

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Регіон простягається від французького кордону аж до північної Тоскани, й вирізняється тим, що тут найбільше пляжів відзначених Блакитним прапором.

Куди поїхати влітку в Італійській Рив’єрі?

Сан-Ремо

Цей курорт вже багато років вважається одним з найелегантніших, пише Euronews. Сан-Ремо славиться пальмовими набережними, вишуканою архітектурою Прекрасної доби та історичним казином.

Також тут варто навідатися на та середньовічну вуличку Ла-Пінья, з якої відкриваються панорамні краєвиди й затишні ресторани.

Генуя

У цьому портовому місці туристи можуть побачити величні палаци епохи Відродження, а вулиця Гарібальді внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тут радять спробувати страву з песто, оскільки Генуя є батьківщиною цього знаменитого соусу.

Автентичну сторону міста можна знайти у вузьких провулках "каруджі", де заховалися міські пекарні, винні бари й традиційні тратторії.

Рапалло та Портофіно

Рапалло стане чудовою відправною точкою для знайомства з узбережжям навколо Портофіно. Тут і розкішні яхти, і дизайнерські магазини, і впізнавані будинки пастельних кольорів, завдяки яким ця гавань є однією з найвідоміших у світі.

Популярності Портофіно додала поява у фільмі "Вовк з Волл-стріт". Найкраще прибувати сюди морем, оскільки з човна відкриваються ефектні краєвиди на узбережжя та гавань.

Санта-Маргарита та Комольї

Санта-Маргарита є одним з найромантичніших місць Лігурії. Цю локацію прикрашають вишукані вілли на березі моря та мальовничі пішохідні стежки, що ведуть до Портофіно.

Задля різноманіття варто поїхати потягом до сусідньої Комольї – рибальського села з набережною різнокольорових будинків, які на заході сонця виглядають дуже атмосферно.

Здебільшого Італійська Рив’єра оточена розкішними гаванями й жвавими курортами. Тут кожен турист може знайти щось для себе – пляжний релакс, атмосферні прогулянки узбережжя чи гастрономічні відкриття. У Лігурії усі локації зроблять відпустку незабутньою.